По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

«Айдеко» представила новую версию шлюза безопасности Ideco UTM 8.0

«Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 8.0. Новая версия основана на платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейса.

Возможности Ideco UTM 8.0. Новая платформа, базирующаяся на ядре Linux 5.4.17. Новый веб-интерфейс администрирования. Новая реализация балансировки и резервирования каналов, с возможностью работы с любым количеством сетевых подключений к провайдерам. Маршрутизация по пользователям и группам (а не только IP-адресам и сетям).

Терминал доступа в веб-интерфейсе (с возможностью выполнения сетевой диагностики командами ping, mtr, host, tcpdump, просмотра логов и др.). Новые правила файрвола применяются автоматически, без необходимости разрыва установленных соединений - как к текущим, так и к новым соединениям.

«Новейшая платформа и используемые технологии позволили существенно ускорить обработку трафика и сделать управление маршрутизацией еще удобнее - администратор может забыть о IP-адресах и создавать правила для пользователей и групп», – сказал директор по развитию компании «Айдеко» Дмитрий Хомутов.