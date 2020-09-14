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«Айдеко» представила новую версию шлюза безопасности Ideco UTM 8.0

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

«Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 8.0. Новая версия основана на платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейса.

Возможности Ideco UTM 8.0. Новая платформа, базирующаяся на ядре Linux 5.4.17. Новый веб-интерфейс администрирования. Новая реализация балансировки и резервирования каналов, с возможностью работы с любым количеством сетевых подключений к провайдерам. Маршрутизация по пользователям и группам (а не только IP-адресам и сетям).

Терминал доступа в веб-интерфейсе (с возможностью выполнения сетевой диагностики командами ping, mtr, host, tcpdump, просмотра логов и др.). Новые правила файрвола применяются автоматически, без необходимости разрыва установленных соединений - как к текущим, так и к новым соединениям.

«Новейшая платформа и используемые технологии позволили существенно ускорить обработку трафика и сделать управление маршрутизацией еще удобнее - администратор может забыть о IP-адресах и создавать правила для пользователей и групп», – сказал директор по развитию компании «Айдеко» Дмитрий Хомутов.

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