По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Вышла новая версия DLP-агента Zecurion для Linux

Zecurion, российский разработчик решений для кибербезопасности, выпустил обновленную версию DLP-агента для Linux с расширенными возможностями анализа данных на рабочих станциях.

Новая версия позволит анализировать сетевой трафик и проводить контентный анализ содержимого документов непосредственно на компьютерах и ноутбуках пользователей. Это даст возможность эффективнее распределить нагрузку и экономить внутренний трафик, быстрее реагировать на инциденты ИБ и использовать больше различных схем внедрения.

Во вторую версию Linux-агента добавлена поддержка новой реализации популярной файловой системы exFAT, предназначенной для использования USB-устройств. Дополнительно был расширен список поддерживаемых платформ, в частности, ALT Linux (p8, p9 и c8), AstraLinux (SE 1.5, 1.6, СE 2.12), RedOS (7.1, 7.2) и Ubuntu (16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS).

Обновленный агент Zecurion DLP Linux совместим с десятой и грядущей 11 версией Zecurion DLP и позволяет защищать данные организации от внутренних угроз на конечных точках сети, работающих под управлением Linux-систем — контролировать и блокировать: использование съемных устройств и работу с данными на них; передачу конфиденциальной информации по сетевым каналам; печать на локальных и сетевых принтерах.

«Управление политиками безопасности и настройками происходит через единую для всех продуктов веб-консоль, а Linux-агент полностью интегрирован в экосистему Zecurion, — сказал Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion. — Тем самым Zecurion DLP позволяет управлять комплексом защиты от утечек данных на Windows- и Linux-машинах и эффективно реализовывать все инициативы по импортозамещению — переход из одной ИТ-среды в другую, их совмещение и работу только с АРМ под Linux».