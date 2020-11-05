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Mobil представляет новую систему защиты от подделок для индустриальных смазочных материалов

Для полной уверенности в качестве смазочных материалов необходимо, чтобы продукт был оригинальным. Компания ExxonMobil предлагает уникальные и эффективные решения. Одно из таких решений – новая многоуровневая система защиты от подделок для линейки индустриальных смазочных материалов Mobil. Теперь клиенты смогут проверить оригинальность продукции в кратчайшие сроки и обезопасить себя от поломок, простоев и дополнительных трат, которые могут возникнуть при использовании контрафактной продукции. Начиная с 2018 г. покупатели масел для легковых и коммерческих автомобилей смогли оценить удобство решения, которое с недавнего времени доступно и для индустриального сектора.

На каждой этикетке размещены три компонента системы защиты: QR-код, неповторяющийся 12-значный идентификатор и графический элемент в виде сочетания цветных полосок и объемных металлических точек. Новые этикетки будут наноситься на 20-литровые канистры, 208-литровые бочки и 1000-литровые емкости.

Алгоритм проверки простой. QR-код можно отсканировать приложением на смартфоне. Также на сайте Mobil можно ввести 12 символов идентификатора. Проверка проводится по следующим параметрам: оценивается, выпуклые ли точки на защитном элементе, затем на экране появляется рисунок из цветных полос и точек, который должен совпадать с нанесенным на этикетку. Совпадение обоих параметров подтверждает, что продукция оригинальная.

Идея технологии ExxonMobil в том, что копирование внешних атрибутов ничего не даст злоумышленникам. Защита подразумевает использование зашифрованных данных, которые необходимо удаленно подтвердить на сайте проверки, – угадать стороннему человеку их невозможно. Такая технология позволяет моментально выявлять контрафакт.

Система защиты от подделок до конца текущего года начнет применяться для основных серий продуктов, включая Mobil DTETM, Mobil RarusTM, Mobil SHCTM, Mobil VacuolineTM, Mobil PegasusTM, Mobil GlygoyleTM. Защитные элементы появятся и на всех новых продуктах, выходящих с лета 2020 г.

«В целях защиты наших клиентов мы следим за ситуацией с контрафактом на рынке ГСМ и работаем над предотвращением распространения фальсификата. В дополнение к этим мерам мы вводим новейшие методы и технологии защиты продуктов Mobil от незаконного копирования, поскольку только оригинальные масла Mobil для индустриального применения обеспечивают надежную защиту промышленного оборудования», — отметил Сарп Деирманжи, руководитель отдела маркетинга В2В-сегмента компании ExxonMobil в России, Украине, Беларуси и Казахстане.