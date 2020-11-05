Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Ростех» представил «Портал 10» для кибербезопасной работы сотрудников на удаленке

Концерн «Автоматика» Госкорпорации «Ростех» представил на выставке «Связь-2020» решение для организации защищенного корпоративного портала с мультимедийными сервисами. Новинка, получившая название «Портал-10», предназначена для финансовых, государственных и коммерческих организаций, которым нужно организовать защищенное информационное взаимодействие своих сотрудников.

Использование такой разработки актуально в связи с переходом на удаленную работу в условиях карантина. «Портал-10» обеспечивает удаленный доступ с любых стационарных и мобильных устройств через отечественное средство криптографической защиты информации. «Портал-10» обладает собственной логической инфраструктурой управления, не зависящей от сторонних ресурсов. Решение разработано АО «ПНИЭИ», входящим в Концерн «Автоматика».

«Все прикладное программное обеспечение «Портала-10» является отечественной разработкой. Особенно важно, что работа на базе «Портала-10» осуществляется без возможности получения доступа к корпоративной информации извне. Продукт полностью независим от технических решений зарубежных компаний», - сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Криптографическая защита информации осуществляется с помощью алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89. Все прикладные мультимедийные сервисы реализованы в виде веб-приложений, работа с которыми может осуществляться через привычный пользователю браузер с компьютера или мобильного гаджета.

Набор стандартных прикладных сервисов (почта, видеозвонок, справочник, планировщик и т.д.) может быть расширен, исходя из целей и задач заказчика. «Портал-10» также обеспечивает защищенные телефонные переговоры через внутреннюю «закрытую» АТС.

В качестве серверной операционной системы используется Astra Linux. Серверную составляющую комплекса «Портал-10» возможно размещать на территории заказчика.