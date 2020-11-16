Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Varonis: в октябре 43% кибератак были осуществлены с помощью программ-вымогателей

Varonis опубликовала глобальный отчет о тенденциях в области вредоносных программ по итогам октября 2020 г.

В прошедшем месяце команда сетевой криминалистики Varonis проанализировала активность, наблюдаемую при реагировании на инциденты, проведении расследований сетевой криминалистики и обратной разработке образцов вредоносных программ.

Основными векторами атак в октябре стали: программы-вымогатели (43%), вредоносное ПО (15%), брутфорс (14%), криминальные группировки и APT-атаки (14%), компрометация деловой переписки (14%).

Кроме того, компания выделила несколько специфичных вредоносных программ, на которые стоит обратить особое внимание. Первая из них — Ryuk, разновидность программы-вымогателя, использующаяся для целевых атак. У модификаций Ryuk есть два основных способа заражения: фишинг, направленный на конкретных сотрудников внутри организации, а также использование заранее полученных учетных записей для доступа к устройствам внутри компании-жертвы через удаленный рабочий стол.

Еще одним опасным вредоносом аналитики называют Silent Librarian или Cobalt Dickens или TA407, который использует методы адресного фишинга и атакует университеты. Цель этого ПО в краже научно-исследовательских данных. Silent Librarian базируется в Иране и, скорее всего, финансируется иранским правительством.

Эксперты также обращают внимание на латиноамериканский банковский троян Mekotio. Набор функций Mekotio часто меняется, и, более того, одновременно разрабатывается несколько его разновидностей. В основном троян распространяется через спам-рассылки и использует несколько этапов загрузки.

«В конце сентября группа сетевой криминалистики Varonis связалась с заказчиком после того, как наши системы отслеживания угроз выявили скрытую атаку с помощью программы-вымогателя. Во время расследования выяснилось, что у клиента был скомпрометированный пользователь Office365, с помощью которого злоумышленнику удалось получить доступ к локальной сети, взломать учетную запись службы и использовать ее для запуска программ-вымогателей Cobalt Strike и NetWalker. Наши коллеги использовали как базовые возможности ПО Varonis, так и продвинутый функционал поведенческого анализа, чтобы предоставить заказчику подробный отчет. Отчет включал в себя как сегменты данных, которые не были затронуты вирусом, так и индикаторы компрометации (IOC) программы-вымогателя NetWalker, чтобы заказчик смог провести расследование и в других системах кибербезопасности», — сказал глава Varonis в России Даниэль Гутман.