74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского» выпустила инструмент для определения авторов кибератак

«Лаборатория Касперского» представила решение Kaspersky Threat Attribution Engine. Это новый защитный продукт, предназначенный для корпораций и государственных ведомств, которые хотели бы понять, кто стоит за атаками на их ресурсы. Инструмент помогает аналитикам SOC-команд и сотрудникам отделов по реагированию на киберинциденты сопоставлять новые вредоносные операции с уже известными, эффективно определять источники и организаторов.

Чтобы выяснить, от какой именно кибергруппы исходит угроза, решение Kaspersky Threat Attribution Engine разбирает обнаруженный образец вредоносного кода на отдельные фрагменты, а затем ищет сходства в базе «Лаборатории Касперского». Эта информация помогает экспертам по кибербезопасности приоритизировать угрозы по степени риска, выделять наиболее серьезные из них и вовремя принимать защитные меры.

Зная, кто и с какой целью атакует компанию, сотрудники отделов по кибербезопасности могут быстро разработать и запустить план по реагированию на киберинцидент. Однако определение авторства — это сложная задача, для решения которой требуется не только большой объем информации о ранее происходивших инцидентах, но и умение ее интерпретировать. Новый инструмент позволяет автоматизировать процесс классификации и распознавания сложного вредоносного ПО.

В зависимости от того, насколько анализируемый файл похож на образцы, хранящиеся в базе, решение Kaspersky Threat Attribution Engine определяет возможное происхождение и кибергруппу, стоящую за атакой, дает короткое описание и ссылки на частные и публичные ресурсы с информацией о кампаниях, где был задействован сходный код. Подписчикам Kaspersky APT Intelligence Reporting доступен также подробный отчет о тактиках, техниках и процедурах, используемых кибергруппой, и инструкция, как действовать дальше.

В основу решения лег внутренний инструмент, используемый командой GReAT. В частности, с его помощью изучались iOS-имплант LightSpy, TajMahal, ShadowHammer и Dtrack. Одно из наиболее свежих расследований, для которого применялся Kaspersky Threat Attribution Engine, — кампания кибершпионажа CactusPete, направленная на финансовые и военные организации в Восточной Европе. В период с марта 2019 г. по апрель 2020 г. эксперты обнаружили 300 относящихся к ней вредоносных образцов.

Решение Kaspersky Threat Attribution Engine может быть развернуто в сети клиента, также в 2021 г. станет доступно развертывание в сторонней облачной сети. Кроме того, оно может быть использовано для создания собственной базы и заполнения ее вредоносными образцами, которые находят аналитики компании-заказчика.

«Есть разные способы определять, кто именно стоит за атакой. Например, аналитики могут находить во вредоносном коде некие артефакты, которые указывают на язык, на котором говорят атакующие, или IP-адреса, позволяющие предположить их местонахождение. Однако продвинутые кибергруппы могут подделывать такого рода данные и направлять исследователя по ложному следу — это происходит довольно часто. Наш опыт показывает, что лучший способ — искать сходные фрагменты кода с теми, что использовались ранее в других кампаниях. К сожалению, если делать это вручную, то на это могут уходить дни и даже месяцы. Чтобы автоматизировать и ускорить процесс, мы создали Kaspersky Threat Attribution Engine», — сказал Сергей Новиков, заместитель руководителя глобального центра исследований и анализа угроз.