Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Group-IB и «Билайн бизнес» запускают «Сервис защиты от киберугроз»

Group-IB и «Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») запускают «Сервис защиты от киберугроз», облачный сервис по защите от киберугроз для клиентов оператора из сегмента среднего и крупного бизнеса. Услуга реализована на базе комплексного решения нового класса Group-IB Threat Hunting Framework, способного защищать сеть компании и рабочие места сотрудников, в том числе, удаленные, за счет запатентованных технологий обнаружения кибератак и немедленного реагирования на инцидент.

Новая услуга Group-IB и «Билайн бизнес» реализует уникальный формат поставки решения: клиенту оператора не нужно устанавливать никаких аппаратных или программных модулей на своей стороне для того, чтобы обеспечить кибербезопасность уровня Enterprise. Сервис подключается прозрачно и реализуется на облачных вычислительных мощностях «Билайн бизнес».

Ключевые задачи, которые решает инновационная система Group-IB Threat Hunting Framework (THF) — обнаружение неизвестных ранее угроз и целевых атак, блокировка задетектированных угроз и предоставление автоматизированных инструментов для обнаружения связанных угроз как внутри, так и за пределами защищенного периметра компании. THF экономит деньги бизнеса и время аналитиков, автоматически коррелируя разрозненные события вокруг одной атаки и позволяя атрибутировать ее до хакерской группы и даже конкретных людей, стоящих за ней.

«Сервис защиты от киберугроз», созданный нами совместно с Group-IB, позволяет эффективно обнаруживать все актуальные виды киберугроз: эксплойты, трояны, бэкдоры, вредоносные скрипты, скрытые каналы передачи данных, фишинговые ссылки и атаки с использованием легитимных инструментов, — отметил директор по развитию нового бизнеса «Вымпелкома» Евгений Коробов. — В современной экономической ситуации бизнесу трудно инвестировать в дорогостоящее оборудование, поэтому мы разработали сервисную модель, позволяющую пользоваться мощным эффективным решением по оптимальной цене. Впервые на российском рынке защита такого уровня стала доступна даже небольшим компаниям».

Совместный «сервис защиты от киберугроз» Group-IB и «Билайн бизнес» — это новое решение на российском рынке по сервисной модели для компаний из сегмента среднего и крупного бизнеса, которое эффективно защищает ИТ-инфраструктуру от целевых атак, в том числе вирусов-шифровальщиков, банковских троянов, программ-шпионов и др. Ранее защита подобного класса была доступна исключительно для корпораций в составе дорогостоящих программно-аппаратных комплексов.

«Технологическую основу нового сервиса составляет наша флагманская разработка, Group-IB Threat Hunting Framework (THF), которая опирается на собственные запатентованные передовые технологии и многолетний опыт проактивной охоты за угрозами и киберпреступниками, чтобы предотвратить атаку до того, как она произойдет, — сказал руководитель департамента сетевой безопасности Group-IB Никита Кислицин. — Система реализует интеллектуальный анализ сетевого трафика, электронной почты, передаваемых файлов и способна блокировать даже самые сложные угрозы еще в момент распространения. Детект мирового уровня и атрибуция атак. Мы рады, что вместе с «Билайн бизнес» наша технология станет доступной даже для тех предпринимателей, кто еще только начинает свой путь в мире большого бизнеса».

Являясь комплексом сложных инженерных технологий, Group-IB THF реализует анализ всех необходимых потоков данных, осуществляя глобальный поиск угроз как внутри, так и за пределами технологических и корпоративных сетей. Эффективность решения THF подтверждена исследованием ведущего европейского аналитического агентства KuppingerCole Analysts AG: в отчете «Leadership Compass for Network Detection and Response» 2020 продукт вошел в число лидеров рынка по категориям «Product Leader» и «Innovation Leader».

Помимо передовой аналитики и алгоритмов машинного обучения, эффективность решения основывается на эксклюзивных данных об угрозах из системы мониторинга, прогнозирования и анализа киберугроз Group-IB Threat Intelligence & Attribution, получившей признание международных аналитических агентств Gartner, IDC и Forrester за качество разведданных, знание рынка андеграунда и тактик киберпреступности.

Все выявленные решением аномалии передаются в CERT-GIB (Центр реагирования на инциденты кибербезопасности), специалисты которого анализируют поток обращений в режиме 24/7. О критичных угрозах, требующих внимания, клиента информируют по электронной почте или в онлайн-режиме в удобном веб-интерфейсе, что позволяет оперативно предпринимать все необходимые меры по предотвращению угрозы или реагированию на инцидент.

Пакетные решения

Сервис детектирования угроз Group-IB включает 2 пакета – «Стандартный» и «Расширенный». В рамках первого клиентам предоставляется защита почты: мониторинг писем на вредоносные программы, блокировка фишинговых ссылок и возможность использовать запатентованную технологию «детонации» подозрительных файлов в изолированной среде, вызывая его максимально полное выполнение для извлечения индикаторов атаки и дальнейшего исследования обнаруженной угрозы.

В состав пакета «Расширенный» дополнительно входит защита сетевого трафика: анализ всех файлов, скачиваемых из сети Интернет, а также обнаружение аномалий в сетевых взаимодействиях инфраструктуры клиента с внешними серверами.

Group-IB Threat Hunting Framework – инновационное решение для унифицированной защиты предприятия целиком: от традиционных IT-сегментов до рабочих мест удаленных сотрудников и технологических сегментов (ОТ-сетей) производственных предприятий. Единственная в своем классе интегрированная платформа безопасности, использующая технологии «искусственного интеллекта», задает единые стандарты защиты для таких разных окружений – это «квантовый скачок» рынка информационной безопасности, меняющий привычный расклад в индустрии.

Дополнительная информация:

Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети со штаб-квартирой в Сингапуре. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB Threat Intelligence признана одной из лучших в мире по версии Gartner, Forrester, и IDC.

Решение Group IB Threat Hunting Framework (THF) для проактивного поиска и защиты от сложных и неизвестных киберугроз получило признание ведущего европейского аналитического агентства KuppingerCole Analysts AG, а компания Group-IB вошла в число лидеров рынка в категориях «Product Leader» и «Innovation Leader».

Технологии Group-IB по защите от онлайн-мошенничества в интернет-банкинге и сервисах электронной коммерции получили признание Gartner, агентство присвоило Group-IB статус надежного поставщика в категории «Решения по выявлению онлайн-мошенничества». Кроме того, Gartner присвоило Group-IB статус надёжного поставщика услуг (Representative Vendor) в категории «Компьютерная криминалистика и реагирование на инциденты информационной безопасности».

В основе технологического лидерства компании и возможностей в сфере научных исследований и разработки – 17-летний практический опыт расследования киберпреступлений по всему миру и более 60 000 часов реагирования на инциденты информационной безопасности, аккумулированные в одной из крупнейших лабораторий компьютерной криминалистики и круглосуточном центре оперативного реагирования CERT-GIB. Компания является резидентом «Сколково». Group-IB — партнер Europol, поставщик решений в сфере кибербезопасности, рекомендованный ОБСЕ.

Опыт Group-IB в поиске угроз и киберразведке был интегрирован в спектр решений, объединивший чрезвычайно сложное программное и системное обеспечение, с целью мониторинга, обнаружения и предотвращения кибератак. Миссия Group-IB – защищать наших клиентов в киберпространстве, создавая и используя инновационные продукты и решения.