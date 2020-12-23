74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Positive Technologies помогла устранить DoS-уязвимость в контроллере доставки приложений F5 BIG-IP

F5 исправила уязвимость в конфигурационном интерфейсе популярного контроллера доставки приложений BIG-IP, обнаруженную экспертом Positive Technologies Никитой Абрамовым. Ошибка в продукте, который используют ведущие компании мира, позволяла удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании контроллера.

Уязвимость CVE-2020-27716 получила оценку 7,5, что соответствует высокому уровню опасности.

«Такие уязвимости в программном коде встречаются довольно часто. Они могут возникать, например, из-за невнимательности разработчиков, особенно когда отсутствуют дополнительные проверки, — сказал Никита Абрамов. — Уязвимость была обнаружена в ходе бинарного анализа. Выявить подобные недостатки можно с помощью нестандартных запросов, при анализе логики и ее нарушений. Для данной атаки не требуется какой-либо инструментарий, достаточно отправить простой HTTP-запрос на сервер, где расположена конфигурационная утилита BIG-IP, чтобы заблокировать на некоторое время доступ к контроллеру (потом он автоматически перезапускается)».

В июле компания F5 исправила уязвимость CVE-2020-5902, обнаруженную Михаилом Ключниковым. Недостаток получил оценку 10 баллов по шкале CVSS, что соответствует наивысшему уровню опасности. Использовав эту ошибку, злоумышленник потенциально мог выполнить команды от лица неавторизованного пользователя и полностью скомпрометировать систему, например перехватить трафик веб-ресурсов, которым управляет контроллер.

Для устранения DoS-уязвимости необходимо обновить систему BIG-IP до последней версии. Подробные рекомендации приведены в уведомлении F5 BIG-IP.

«Как показывает практика, даже лидирующие игроки на рынке ИБ допускают при разработке своих систем ошибки, приводящие к нарушениям безопасности. Эти системы призваны защищать самые уязвимые места инфраструктуры и чаще всего используют привилегированные учетные записи для своей работы. Это означает, что успешная эксплуатация уязвимостей в решениях для ИБ может значительно облегчить жизнь злоумышленникам на всех этапах развития атаки, от проникновения и перемещения внутри сети до заметания следов, — отметил Роман Краснов, эксперт по информационной безопасности Positive Technologies. — В этих условиях важнейшее значение приобретают профессиональные услуги, призванные как вовремя выявить уязвимости, так и обеспечить поиск следов атак на компанию с их использованием. Снизить риск успешной атаки на активы компании позволяют, например, услуги по усиленному контролю сетевого периметра и поиску следов компрометации, услуги по непрерывному выявлению наиболее опасных векторов кибератак (Pentest 365) и оценке устойчивости бизнеса перед хорошо организованной кибератакой (эмуляция APT)».