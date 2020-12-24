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«Лаборатория Касперского» и «Яндекс» обнаружили потенциально вредоносный код в популярных расширениях для браузера

Эксперты «Лаборатории Касперского» и «Яндекса» обнаружили масштабную потенциально вредоносную кампанию, использующую более двадцати расширений браузеров, в том числе популярные Frigate Light, Frigate CDN и SaveFrom. Если человек пользовался браузером с такими расширениями, злоумышленники могли получить доступ к его аккаунту в одной из популярных соцсетей, а также накручивать просмотры видеороликов, включая рекламные, на различных площадках. Все это происходило незаметно для пользователя.

Расширения в фоне подтягивали потенциально вредоносный код. Они получали задания от собственного сервера и генерировали фрод-трафик, проигрывая видео в скрытых вкладках, а также перехватывали токен для доступа к популярной социальной сети. Схема запускалась только в случае активного использования браузера, при этом код включал в себя защиту от обнаружения. В результате пользователи могли столкнуться с замедлением работы устройства и компрометацией аккаунтов.

«Яндекс» обнаружил скрытый поток трафика и отключил расширения в «Яндекс.Браузере». «Лаборатория Касперского» блокирует такую активность на устройствах, где установлены продукты компании. Результаты совместного расследования уже переданы разработчикам социальной сети и наиболее популярных браузеров, чтобы помочь им предотвратить подобные атаки в будущем.

«Браузерные расширения популярны во всем мире — общее количество их установок давно исчисляется десятками, а то и сотнями миллионов. Трафик, генерируемый расширениями, особенно сложно обнаружить, так как он смешивается с реальными действиями пользователей. Мы применяем множество методов и технологий для борьбы с подобными вредоносными кампаниями: как технические сигналы, так и методы обнаружения аномалий в пользовательских действиях. В данном случае, заметив подозрительный трафик, мы привлекли экспертов «Лаборатории Касперского», чтобы расследовать схему и ограничить все механизмы распространения этой потенциально вредоносной деятельности», — сказал Антон Митягин, руководитель отдела интернет-безопасности и противодействия мошенничеству «Яндекса».

«Благодаря сотрудничеству с коллегами из «Яндекса» нам удалось раскрыть сложную схему, которую применяли злоумышленники, чтобы как можно дольше оставаться незамеченными. Потенциальными жертвами этой схемы могут быть более миллиона пользователей. Код из расширений браузера не только накручивал просмотры роликов, но и получал доступ к аккаунтам социальной сети, что в дальнейшем могло использоваться, например, для накрутки лайков, — сказал Сергей Голованов, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского». — Для эффективной борьбы с такими атаками мы рекомендуем пользователям устанавливать защитные решения на все свои устройства».