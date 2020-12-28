Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Bi.Zone и «Криптонит» разработали отечественную версию протокола Wireguard

Исследовательское подразделение Bi.Zone и научные сотрудники «Криптонита» разработали проект протокола для создания виртуальных частных сетей Ru-Wireguard и его эталонную реализацию. Результаты можно взять за основу при разработке рекомендаций по стандартизации протокола Wireguard с российскими криптографическими алгоритмами.

Исследования длились около трех месяцев. За это время специалисты Bi.Zone разработали первоначальный проект спецификации и выполнили несколько программных реализаций текущей версии протокола на разных языках программирования. Специалисты «Криптонита» выступили экспертами и консультантами при выборе криптографических алгоритмов и режимов их использования.

Wireguard — это свободно распространяемое программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое может стать современной альтернативой IPsec и OpenVPN. От аналогов оно отличается небольшим размером исходного кода, простотой, наличием встроенных механизмов защиты, формальной верификацией и высокой производительностью при использовании наиболее распространенных центральных процессоров.

Российская версия протокола Wireguard — надежное решение для обеспечения безопасности проектов в условиях импортозамещения. Она будет использоваться в отечественных перспективных сетевых, распределенных и облачных технологиях.

В рамках исследований также разработана пороговая (threshold) версия протокола Wireguard, основанная на предложенной экспертами пороговой схеме согласования ключа Диффи — Хеллмана.

«В зарубежной практике в области защищенных сетевых технологий активно внедряются реализации протокола Wireguard, поэтому мы решили разработать его отечественную версию — Ru-Wireguard, использующую российские криптографические алгоритмы», — сказал Денис Колегов, руководитель группы Security R&D Bi.Zone.

«Наша задача — создавать и внедрять как можно больше современных криптографических методов с использованием отечественных алгоритмов, поэтому мы рады итогам совместной работы с компанией Bi.Zone», — отметил генеральный директор научно-производственной компаниии «Криптонит» Вартан Хачатуров.

Изучить Ru-Wireguard и принять участие в развитии проекта могут все желающие на Github.