Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3

Программный комплекс Vipnet Client 4U for Linux — единственный отечественный VPN-клиент для ОС Linux, сертифицированный как СКЗИ класса КС3 по требованиям ФСБ России.

«Инфотекс» сообщила о получении положительного заключения, подтверждающего соответствие программного комплекса (ПК) Vipnet Client 4U for Linux требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации класса КС3.

Программный комплекс, по заявлению представителей компании-разработчика, является первым отечественным VPN-клиентом для ОС Linux, сертифицированным сразу по трем классам криптографической защиты: КС1, КС2 и КС3.

Полученное заключение позволяет использовать ПК Vipnet Client 4U for Linux в широком спектре информационных систем, требующих обеспечения высокого класса защиты информации, в том числе в государственных информационных системах.

Vipnet Client 4U for Linux предназначен для защиты доступа пользователя к корпоративным ресурсам (почте, CRM-системе, базам данных и т.п.), для защиты каналов связи при использовании корпоративного мессенджера Vipnet Connect и при доступе к системам аудио- и видеоконференций, а также SIP-телефонии.

Литера «U» в названии продукта — сокращение от слова Unified — обозначает использование в основе продукта единого ядра, на базе которого разрабатываются новые продукты компании «Инфотекс». Такой подход позволяет унифицировать функциональные возможности продуктов для различных операционных систем и обеспечить возможность легкой установки и последующей беспроблемной эксплуатации в широком наборе пользовательских сценариев.