Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Родители Югры получили бесплатные лицензии для Kaspersky Safe Kids

Безопасность Пользователю

За новогодние каникулы более 1,3 тыс. человек получили новые лицензии для приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Срок действия старых лицензий закончился 31 декабря 2020 г.

На территории России это первый проект по информационной безопасности детей, интегрированный в цифровую среду региона и доступный каждому пользователю без дополнительных подписок и регистрации. С 29 декабря 2020 г. родителям школьников 1-7 классов стали доступны лицензии решения «Лаборатории Касперского» на цифровой образовательной платформе.

Бесплатно получить код доступа теперь можно в новом разделе ЦОП Югры «Безопасность детей в интернете». В личном кабинете родители могут получить лицензию, позволяющую активировать Kaspersky Safe Kids сразу для всех детей семьи. Активация возможна одновременно на нескольких устройствах школьников и родителей: смартфона, планшетах и компьютерах.

В этом же разделе есть информация о возможностях приложения, видеоинструкции по установке, активации и настройке, мнения экспертов о безопасности детей в сети, а также связь со службой техподдержки.

Напомним, Kaspersky Safe Kids помогает родителям обеспечить безопасность детей в офлайне и онлайне, не теряя его доверия: быть в курсе его активности и интересов в интернете, а также знать о местоположении. Взрослые могут защищать детей от опасного контента: ограничивать или блокировать доступ к каким-то конкретным сайтам или ресурсам определенной тематики.

Другие материалы рубрики

Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа

В Windows 10 можно одной командой вывести из строя диск ПК

Google и Apple спасли москвичей от тотальной слежки властей

Intel внедряет защиту от шифровальщиков на уровне процессоров

РЖД взломали по-крупному. Хакеры добрались до тысяч камер наблюдения, сетевых устройств и даже к табло на перронах

Сайт в древней, но живучей всемирной сети пал жертвой взлома

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM

Техноблог

Лауреаты прошлых премий CES — что с ними сейчас?

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации