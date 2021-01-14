Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Родители Югры получили бесплатные лицензии для Kaspersky Safe Kids

За новогодние каникулы более 1,3 тыс. человек получили новые лицензии для приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Срок действия старых лицензий закончился 31 декабря 2020 г.

На территории России это первый проект по информационной безопасности детей, интегрированный в цифровую среду региона и доступный каждому пользователю без дополнительных подписок и регистрации. С 29 декабря 2020 г. родителям школьников 1-7 классов стали доступны лицензии решения «Лаборатории Касперского» на цифровой образовательной платформе.

Бесплатно получить код доступа теперь можно в новом разделе ЦОП Югры «Безопасность детей в интернете». В личном кабинете родители могут получить лицензию, позволяющую активировать Kaspersky Safe Kids сразу для всех детей семьи. Активация возможна одновременно на нескольких устройствах школьников и родителей: смартфона, планшетах и компьютерах.

В этом же разделе есть информация о возможностях приложения, видеоинструкции по установке, активации и настройке, мнения экспертов о безопасности детей в сети, а также связь со службой техподдержки.

Напомним, Kaspersky Safe Kids помогает родителям обеспечить безопасность детей в офлайне и онлайне, не теряя его доверия: быть в курсе его активности и интересов в интернете, а также знать о местоположении. Взрослые могут защищать детей от опасного контента: ограничивать или блокировать доступ к каким-то конкретным сайтам или ресурсам определенной тематики.