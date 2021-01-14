74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных»

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) объявила о партнерстве с компанией «Акронис инфозащита» — российским разработчиком программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных, технологическим партнером международной компании Acronis. Заказчикам MCS стали доступны сервисы «Акронис защита данных», позволяющие повысить надежность ИТ-инфраструктуры, минимизировать репутационные и финансовые риски при утрате информации или сбоях в системе.

Технологии «Акронис инфозащита» используются для создания системы резервного копирования и восстановления данных в любой среде, обеспечивая комплексную защиту физических серверов, виртуальных машин, приложений, рабочих станций. Сервис «Акронис защита данных» решает задачи крупных, средних и малых компаний по обеспечению бесперебойности работы ИТ-систем, защите данных и оптимизации их хранения.

Решение обеспечивает восстановление данных, в том числе критически важных систем и удаленных сайтов, в минимальные сроки. При этом возможно восстановление образа всей системы, а также отдельных сервисов, приложений, папок или файлов. Встроенные «агенты» позволяют проводить резервное копирование данных не только из облачной инфраструктуры Mail.ru Cloud Solutions, но и из физической или виртуальной инфраструктуры заказчика. При этом хранить копии можно как в облачном хранилище «Акронис инфозащита», так и в хранилище MCS. Решение предоставляется по модели Pay as you go (оплата за объем данных в хранилище).

Среди преимуществ технологий «Акронис инфозащита» для крупных заказчиков — централизованное управление резервным копированием с помощью унифицированной веб-консоли, доступ к которой возможен с любого устройства. Для повышения отказоустойчивости систем и быстрого устранения проблем предусмотрены настраиваемые панели мониторинга и регулярные отчеты. Использование сервиса «Акронис защита данных» особенно эффективно для коммерческих систем управления базами данных (СУБД), которые разворачиваются в облаке, виртуальных машин на операционной системе Windows, MacOS и Linux, а также для сложных сценариев резервного копирования.

«Облачными сервисами Mail.ru Cloud Solutions пользуются крупнейшие российские компании, в том числе те, которые предъявляют особые требования к хранению и защите информации. Поэтому мы предоставляем доступ к передовым сервисам по работе с данными, которые закрывают все ключевые потребности компаний, среди которых — простое и надежное резервное копирование данных», — отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.

«Мы видим, как стремительно развиваются объемы данных и растут ожидания компаний к обеспечению стабильности их инфраструктуры. Объединение компетенций Mail.ru Cloud Solutions и «Акронис инфозащиты» позволит расширить возможности клиентов в области бесперебойности ИТ-систем и защиты данных», — сказал Андрей Крючков, директор по маркетингу технологий компании «Акронис инфозащита».