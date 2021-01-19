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Новая версия Solar webProxy 3.5 дополнена ролевой моделью разграничения прав доступа и гибким экспортом данных из системы

«Ростелеком-Солар», национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности, объявил о выходе новой версии системы контроля доступа сотрудников и приложений к веб-ресурсам и защиты веб-трафика от вредоносного ПО и рекламы Solar webProxy 3.5. В обновлении появилась ролевая модель предоставления пользователям прав доступа к определенным разделам и данным, возможность экспорта статистики из виджетов и таблиц в редактируемых форматах, а также улучшена автоматизация представления данных по группам пользователей.

Ключевое изменение Solar webProxy 3.5 – возможность гибко настраивать, группировать и ограничивать права доступа пользователей системы к ее объектам: разделам, данным отдельных сотрудников или групп. В разделе «Пользователи» появилась соответствующая панель, в которой можно изменять, блокировать и удалять учетные записи.

Для предоставления доступа к данным необходимо добавить в карточку роли список сотрудников или групп, информацию по которым может получить владелец роли. Таким образом, ему будут доступны данные только о тех людях или группах, которые позволяет получить его роль.

Найти информацию о доступных ему объектах пользователь может через поисковую строку системы.

«В более ранних версиях Solar webProxy ролевая модель предполагала ограничение прав доступа к зонам интерфейса. При наличии доступа пользователь системы мог получить любые данные обо всех сотрудниках и группах, — сказал Петр Куценко, инженер-аналитик компании «Ростелеком-Солар». — Новая ролевая модель предполагает более гибкие правила разграничения доступа, что позволит исключить предоставление избыточной информации, сохранив конфиденциальность тех или иных данных по различным подразделениям или сотрудникам, если это необходимо».

В отличие от большинства шлюзов веб-безопасности, решение Solar webProxy обладает продвинутой отчетностью с улучшенной визуализацией данных мониторинга веб-активности. Однако в предыдущих версиях продукта информацию из системы можно было выгрузить лишь в виде нередактируемых отчетов. Для извлечения отдельных видов данных необходимо было копировать их из документа вручную. В Solar webProxy 3.5 специалисты «Ростелеком-Солар» добавили возможность гибко экспортировать данные из отдельных виджетов и таблиц отчета в редактируемом формате. Это существенно экономит время пользователей на предоставление отчетов по отдельным срезам данных руководству или службе безопасности для расследования инцидентов.

Для дальнейшего совершенствования системы отчетности в «Журнал запросов» добавлен новый фильтр «Тип проверки», с помощью которого можно быстро определить, по какому условию в правиле или исключению сработала политика безопасности. Например, можно сделать выборку по категориям ресурса, ресурсам назначения, лимитам трафика и проч. Кроме того, данная функция позволит пользователю быстро сформировать отчет о причинах блокировки данных антивирусом.

В части улучшения пользовательского опыта разработчики версии Solar webProxy 3.5 добавили в раздел «Досье» статистику по группе сотрудников: сведения о разрешенных и заблокированных запросах, объеме входящего и исходящего интернет-трафика и другие данные. Здесь отображается информация о наиболее часто посещаемых сотрудниками ресурсах и их категориях, типах загружаемых данных и т.п. Используя фильтры, можно сделать выборку по необходимым параметрам. В предыдущих версиях для построения подобного отчета требовался переход в другой раздел, настройка параметров анализа и загрузка отчета. В новом релизе автоматизированное представление информации в разделе «Досье» избавило пользователя от дополнительных переходов в системе.

Также для удобства пользователей Solar webProxy 3.5 специалисты улучшили процесс лицензирования встроенного антивируса Dr.Web, который начиная с версии 3.4 входит в стандартную поставку как полнофункциональный модуль. Антивирус ищет и обезвреживает угрозы в интернет-трафике компании, поступающем по протоколам HTTP/HTTPS/FTP over HTTP. И если в предыдущей версии можно было лицензировать антивирус при помощи ввода кода base64 лицензионного файла или разместив файл ключа на сервере, то в последнем обновлении появилась возможность настройки и активации антивируса посредством ввода серийного номера лицензии.