Varonis расширила функциональность своей платформы кибербезопасности

Varonis расширила функциональность своего флагманского решения — платформы кибербезопасности Varonis.

Переход на удаленный режим работы привел к росту популярности инструментов для совместной работы сотрудников. Например, число активных пользователей Microsoft Teams выросло с 75 млн в день (на апрель 2020 г.) до 115 млн в день (на октябрь 2020), и эта цифра продолжает расти. В условиях большого объема данных, создаваемых и передаваемых через приложения для совместной работы, офицерам по информационной безопасности все сложнее отслеживать, где хранятся, кем и куда передаются конфиденциальные данные. Использование встроенных средств безопасности Microsoft не решает этой проблемы, отмечают в Varonis.

С помощью новых возможностей платформы кибербезопасности Varonis стало возможным закрыть «слепые зоны», связанные с уязвимостью конфиденциальных данных, появляющихся в облаке при совместной работе в Microsoft 365 и других облачных приложениях.

Платформа кибербезопасности Varonis позволяет автоматизировать процессы защиты критически важной информации, обеспечивать соответствие принципам «нулевого доверия», решать задачи по обеспечению конфиденциальности и соблюдения нормативных требований, а также обнаруживать современные киберугрозы, исходящие как извне, так и от инсайдеров.

Среди новых опций: анализ всего спектра угроз в Microsoft 365. Новые дашборды на панели мониторинга показывают, когда ссылки для совместной работы, общедоступные сайты и избыточные права доступа открывают информацию слишком большому количеству сотрудников; расширенное обнаружение угроз и обновление индикаторов компрометации (IOC). Дополнительные модели угроз для Azure AD помогают предотвратить атаки на клиентские среды Microsoft 365, а автоматические обновления IOC помогают защититься от новых угроз, таких как уязвимость Zerologon и Sunburst; больше возможностей для детального поиска чувствительных данных. Новые поисковые возможности позволяют раскрывать логику запросов и эффективнее находить конфиденциальные данные в локальных и облачных хранилищах данных; расширение поддержки сетевых хранилищ. Поддержка Panzura, EMC NAS, Nasuni 8.5, Hitachi NAS и NetApp Ontap Select 9.7, а также пространств имен кластера Hitachi NAS.

«Microsoft 365 упрощает обмен конфиденциальными данными с вашими коллегами и гостевыми пользователями, но эффективно обнаруживать и контролировать риски совместной работы с помощью встроенных инструментов практически невозможно. Новые возможности версии 8.5 платформы кибербезопасности Varonis предоставят ИТ-специалистам и специалистам по безопасности четкое представление о том, как пользователи обмениваются информацией для быстрого отслеживания и устранения рисков уязвимости данных и от внутренних угроз и кибератак», — сказал Дэвид Гибсон, директор по маркетингу компании Varonis.