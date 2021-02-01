Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Взломан Android-эмулятор Noxplayer

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю

Эксперты Eset раскрыли новую атаку на цепочку поставок, объектом которой стал механизм обновления популярного приложения для геймеров Noxplayer. Киберспециалисты обнаружили сразу три вида вредоносных программ, направленных на шпионаж за пользователями эмулятора.

Noxplayer разработан компанией Bignox из Гонконга и предназначен для запуска Android-приложений на компьютерах под управлением операционных систем Windows и Mac. Число пользователей эмулятора по всему миру превышает 150 млн человек.

«На основе телеметрии Eset мы увидели первые признаки взлома в сентябре 2020 г. В конце января 2021 активность приобрела явный вредоносный характер, после чего мы сообщили об инциденте в Bignox», – сказал исследователь Eset Игнасио Санмиллан.

Изучив характер и последствия взлома, эксперты пришли к выводу, что атака на цепочку поставок не была нацелена на получение немедленной финансовой выгоды. Доставленное пользователям вредоносное ПО является шпионским и предназначено для сбора данных об участниках игрового сообщества. Заражение осуществляется через механизм обновления эмулятора. Вредоносное ПО загружается, когда пользователь соглашается установить новую версию Noxplayer.

«У нас есть достаточно доказательств, чтобы утверждать: инфраструктура разработчика Bignox была взломана для размещения вирусного ПО, также мог быть скомпрометирован интерфейс программирования приложения (API). Программа обновления Bignox загружала дополнительные данные с серверов под контролем злоумышленников», – отметил Игнасио Санмиллан.

В Eset детектировали три различных варианта вредоносных обновлений. Два из них загружались из легитимной инфраструктуры Bignox, в том числе Gh0st RAT с возможностями кейлоггера. Третий вариант – инструмент удаленного доступа PoisonIvy RAT – загружался из инфраструктуры, контролируемой злоумышленниками.

Скомпрометированным пользователям Noxplayer специалисты по информационной безопасности рекомендуют удалить программу-эмулятор или выполнить стандартную переустановку с чистого носителя. Тем, кто давно не обновлялся, следует дождаться официального уведомления Bignox об устранении угрозы.

Другие материалы рубрики

Государство передумало субсидировать экспорт российских ИБ-решений

Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

Украден домен Perl, одного из самых известных языков программирования

Разработчика VPN и файерволлов «изощренно» взломали через его собственные разработки

Cisco сняла популярные роутеры с поддержки, за которую клиенты готовы были платить

Техника

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

Техноблог

Как работает адаптивная частота обновления экрана в смартфоне?

Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных

Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров