Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на ПО для виртуализации Vmware vSphere

Positive Technologies сообщила, что пользователи системы выявления инцидентов Maxpatrol SIEM 6.1 могут выявлять активность злоумышленников в платформе виртуализации Vmware vSphere. Это поможет предотвратить кражу данных, нарушение работы средств защиты, простои в бизнес-процессах и другие последствия атак на виртуальную инфраструктуру.

Vmware — один из ведущих в мире разработчиков ПО для виртуализации. Согласно исследованию компании Spiceworks, 79% крупного бизнеса в мире использует vSphere. Теперь пользователи Maxpatrol SIEM, которые применяют Vmware vSphere для создания виртуальной инфраструктуры, смогут выявлять подозрительные события, возникающие при работе платформы. Для этого специалисты Positive Technologies разработали специальный пакет экспертизы.

«Больше 90% компаний разворачивают основную часть серверной инфраструктуры в виртуальной среде, — сказал Кирилл Антоненко, руководитель отдела безопасности систем семейства Unix компании Positive Technologies. — Это удобно, но связано с риском: могут возникнуть проблемы, если злоумышленники завладеют учетной записью vSphere и получат доступ ко всей виртуальной инфраструктуре».

Новый пакет экспертизы включает в себя правила обнаружения угроз, которые могут быть реализованы атакующими после получения доступа к vSphere. Правила сигнализируют, когда злоумышленники: клонируют критически важные виртуальные машины, например, контроллеры домена, VPN-, DNS- или DHCP-серверы. Скопировав такую машину, атакующие могут детально изучать ее и извлечь ценные данные, не привлекая внимания средств безопасности; копируют файлы с жесткого диска критически важного виртуального сервера; пытаются отключить виртуальные машины, на которых развернуты средства защиты информации, или меняют их параметры. Это может помочь атакующим скрыть дальнейшие свои действия от антивирусов, межсетевых экранов, SIEM-систем.

Виртуальные машины с критически важными данными и с системами защиты информации Maxpatrol SIEM определяет автоматически по закрепленными за ними ролями в сети и установленному на них ПО. Список машин для мониторинга можно дополнить вручную.