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Программный комплекс Secret Net LSP 1.10 компании «Код безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК

Безопасность Администратору

Программный комплекс Secret Net LSP 1.10 компании «Код безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК.

Secret Net LSP 1.10 - первое в России средство защиты информации от несанкционированного доступа с межсетевым экраном для ИТ-систем на базе Linux.

Согласно сертификату, программный комплекс соответствует четвертому классу доверия в соответствие с требованиями безопасности к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий; пятый класс защищенности по показателям защиты от несанкционированного доступа, четвертый класс защиты по требованиям к сетевым экранам и профилям защиты межсетевых экранов типа В.

В новой версии системы реализованы межсетевой экран, обеспечивающий защиту компьютера от атак по сети и обучение модуля замкнутой программной среды (ЗПС), который позволяет формировать политику разрешенных процессов на основе списка используемых приложений, что в свою очередь, экономит время администратора для выполнения важных задач.

«Secret Net LSP 1.10 был выпущен нами в июле 2020 г. и успешно прошел все испытания в ФСТЭК. Межсетевой экран, реализованный в новой версии продукта, закрывает практически все возможные угрозы из сети благодаря контролю и фильтрации сетевого трафика, регистрации событий и нейтрализации угроз, связанных с сетевым взаимодействием. Мы уверены, что использование этой версии продукта существенно повысит уровень информационной безопасности наших клиентов», – сказал генеральный директор «Кода безопасности» Андрей Голов.

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