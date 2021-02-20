Программный комплекс Secret Net LSP 1.10 компании «Код безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК

Программный комплекс Secret Net LSP 1.10 компании «Код безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК.

Secret Net LSP 1.10 - первое в России средство защиты информации от несанкционированного доступа с межсетевым экраном для ИТ-систем на базе Linux.

Согласно сертификату, программный комплекс соответствует четвертому классу доверия в соответствие с требованиями безопасности к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий; пятый класс защищенности по показателям защиты от несанкционированного доступа, четвертый класс защиты по требованиям к сетевым экранам и профилям защиты межсетевых экранов типа В.

В новой версии системы реализованы межсетевой экран, обеспечивающий защиту компьютера от атак по сети и обучение модуля замкнутой программной среды (ЗПС), который позволяет формировать политику разрешенных процессов на основе списка используемых приложений, что в свою очередь, экономит время администратора для выполнения важных задач.

«Secret Net LSP 1.10 был выпущен нами в июле 2020 г. и успешно прошел все испытания в ФСТЭК. Межсетевой экран, реализованный в новой версии продукта, закрывает практически все возможные угрозы из сети благодаря контролю и фильтрации сетевого трафика, регистрации событий и нейтрализации угроз, связанных с сетевым взаимодействием. Мы уверены, что использование этой версии продукта существенно повысит уровень информационной безопасности наших клиентов», – сказал генеральный директор «Кода безопасности» Андрей Голов.