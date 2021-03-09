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IBM устранила уязвимость в QRadar SIEM, обнаруженную Positive Technologies

Безопасность Администратору Стратегия безопасности

IBM устранила уязвимость в QRadar SIEM, обнаруженную Positive Technologies.

Связанная с подделкой запросов на стороне сервера (SSRF) уязвимость, выявленная в IBM QRadar SIEM экспертом Positive Technologies Михаилом Ключниковым, имеет средний уровень опасности (5,4 балла по шкале CVSS).

Ошибка получила идентификатор CVE-2020-4786. Эксплуатируя ее, злоумышленник может отправлять запросы от имени системы, получить сведения о сетевой инфраструктуре и упростить себе таким образом проведение других атак.

«Используя данную уязвимость, авторизованный злоумышленник может отправлять запросы по некоторым протоколам от имени сервера как во внутреннюю сеть, так и во внешнюю, — сказал Михаил Ключников. — При отправке запросов во внутреннюю сеть он может получить информацию о сетевых узлах и об их открытых портах, то есть больше узнать об этой сети. Кроме того, в некоторых случаях атакующий может эксплуатировать известные уязвимости в ПО, которое расположено во внутренней сети, что позволит ему развивать свою атаку».

Проблема затрагивает IBM QRadar SIEM версий от 7.4.2 GA до 7.4.2 Patch 1, от 7.4.0 до 7.4.1 Patch 1 и от 7.3.0 до 7.3.3 Patch 5. Для устранения уязвимости необходимо обновить продукт до последних версий в соответствии с рекомендациями производителя.

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