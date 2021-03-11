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Spacebit запустила систему для аудита и мониторинга прав доступа X-Role

Безопасность Администратору

Spacebit, входящая в ГК «Информзащита», объявила о запуске нового программного продукта – X-Role. Это система по анализу, мониторингу и контролю прав доступа к корпоративным ресурсам, которая упрощает управление полномочиями на предприятии любого масштаба.

Разграничение прав доступа к ресурсам компании – один из основных методов обеспечения безопасности инфраструктуры, так как заметный процент киберинцидентов провоцируется внутренним нарушителем. И зачастую проблема решается правильной организацией привилегий в информационной системе.

На каждом предприятии существует свой подход к управлению доступом, но некоторые общие моменты прослеживаются везде. Так, например, сотрудники, работающие в одном подразделении и/или выполняющие сходные функции, скорее всего, будут иметь одинаковые права в корпоративных системах. Также, доступы к информационным ресурсам часто могут быть организованы на уровне групп пользователей. Подобные «повторения» и возможности группировки позволяют организовать права доступа в виде ролевой модели, что значительно упрощает подход к управлению полномочиями на корпоративном уровне.

Понимание текущей картины доступов в организации, возможность оперативно получать информацию об изменении прав доступа и о фактических доступах к ресурсам компании – жизненно важно для эффективного и качественного управления полномочиями в компании.

Решение компании Spacebit (ГК «Информзащита») предоставляет инструмент, позволяющий анализировать во временной перспективе данные о фактических доступах, изменениях полномочий, ролевой модели, выявлять признаки негативных тенденций и помогать в расследовании инцидентов информационной безопасности.

«Управление доступами не очень простой процесс сам по себе, а со временем, даже самая изящная и сбалансированная ролевая модель может терять «стройность» и обрастать временными и неоптимальными решениями. Наши разработчики постарались учесть все потребности рынка, чтобы сделать реально полезный продукт для обеспечения безопасности бизнес-процессов в компании», – сказал технический директор Spacebit Дмитрий Акушевич.

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