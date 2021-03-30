Trueconf и «Код безопасности» объявили о совместимости своих решений для видеосвязи и защиты сетей

Trueconf и «Код безопасности» объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого обеспечили совместимость ПО Trueconf с решениями для создания и защиты VPN по ГОСТу — АПКШ «Континент» 3.9 и «Континент-АП». Это позволит повысить уровень безопасности связи в организациях с удаленными филиалами и сотрудниками.

Чтобы соответствовать запросам организаций с удаленными офисами и высокими требованиями к безопасной передаче данных, компании Trueconf и «Код безопасности» обеспечили совместимость ВКС-платформы Trueconf Server и клиентского приложения Trueconf с комплексом «Континент» 3.9 и приложением «Континент-АП».

Эксперты компаний запустили двустороннее тестирование, в ходе которого провели испытания программных решений Trueconf в контуре VPN-сети, организованной с помощью комплекса «Континент» 3.9. В результате была подтверждена корректная работа инструментов для удаленного взаимодействия и высокое качество связи между участниками видеоконференций, запущенных на платформе Trueconf Server.

Trueconf Server — решение «все в одном», которое включает в себя систему 4K-видеосвязи и корпоративный мессенджер со всеми необходимыми инструментами для удаленной работы и обучения. Trueconf Server входит в Единый реестр отечественного ПО и позволяет объединять до 1 тыс. участников в одной конференции.

АПКШ «Континент» 3.9 — централизованный комплекс для защиты сетевой инфраструктуры и создания VPN с использованием алгоритмов ГОСТ, сертифицированный ФСБ РФ и ФСТЭК РФ.

«Континент-АП» — клиентское приложение для защищенного доступа к корпоративной сети с удаленных персональных компьютеров и смартфонов сотрудников, которое сертифицировано ФСБ РФ.

Совместное применение ПО Trueconf и решений компании «Код безопасности» позволит ИТ-специалистам строить закрытые сети ВКС с поддержкой защищенного подключения удаленных абонентов по VPN. Это обеспечит необходимую криптографическую защиту передаваемой информации и обмена персональными данными во время онлайн-встреч, что соответствует требованиям законодательства по информационной безопасности.

«Сегодня ВКС для удаленной работы применяется повсеместно, в том числе в сферах, где защита данных имеет критически важное значение, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. — Применение программных решений Trueconf в сетях на базе комплекса «Континент» позволит заказчикам организовать безопасную совместную работу между сотрудниками в соответствии с Госстандартом России».

«Мы смогли оперативно протестировать совместимость наших систем и гарантировать безопасность удаленного соединения для десятков тысяч людей. Рады приветствовать Trueconf в числе наших партнеров, — отметил Федор Дбар, коммерческий директор «Кода безопасности».