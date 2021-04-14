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В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников

Безопасность Администратору

Песочница Positive Technologies теперь поддерживает технологии обмана (deception-технологии), направленные на создание ловушек для вредоносного ПО. Приманки, имитирующие в изолированной виртуальной среде настоящие файлы, процессы или данные, провоцируют вредоносное ПО на взаимодействие и тем самым помогают выявить присутствие хакеров в инфраструктуре.

Ключевым изменением в PT Sandbox 2.2 стали приманки, которые могут спровоцировать инструменты взломщика на то, чтобы проявить себя. В частности, это файлы-приманки, содержащие поддельные учетные записи пользователей, файлы конфигурации или другую конфиденциальную информацию, потенциально интересную атакующему. При попытке кражи таких данных PT Sandbox оперативно выявит угрозу. Примерно так же действуют и процессы-приманки: они имитируют работу банковских приложений, ПО разработчиков или обычную пользовательскую активность, и продукт выявляет попытки злоумышленников вмешаться в них.

«Эффективность песочницы зависит, с одной стороны, от способности оставаться незамеченной для вредоносного ПО, а с другой — от среды, которая должна быть максимально похожа на привычное окружение пользователя, — сказал Алексей Вишняков, руководитель отдела обнаружения вредоносного ПО экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center). — Зловреды чаще всего ищут интересные им файлы, работающие процессы, изменения в буфере обмена. Злоумышленникам это нужно для кражи конфиденциальной информации, а в песочницах используется как своеобразный триггер. Если в системе мало процессов, нет нужных файлов и прочих признаков работы пользователя, то ВПО просто не будет ничего делать, посчитав систему неинтересной. Развивая deception-технологии в нашей песочнице, мы побуждаем вредоносные программы к активным действиям и тем самым помогаем своевременно их выявлять, улучшая качество защиты».

Также технологии обмана в PT Sandbox 2.2 реализованы в поддельных, но корректных по формату приватных данных: например, пароли или номера карт помещаются в виде приманки в буфер обмена пользователя, который так любят перехватывать трояны-шпионы.

«Компания должна выстраивать защиту исходя из того, какие риски считает наиболее приоритетными, — сказала Ксения Кириллова, менеджер по продуктовому маркетингу Positive Technologies. — Ключевой набор приманок, который наши эксперты сформировали, исследуя деятельность хакерских группировок, доступен нашим заказчикам "из коробки". Однако при необходимости мы можем добавить в PT Sandbox дополнительные приманки по запросу клиента. Это сделает защиту более персонализированной и позволит компании нивелировать угрозы, направленные на системы, которые критически важны для конкретного бизнеса».

Для более точной имитации работы пользователя в виртуальные среды PT Sandbox были добавлены дополнительные программы: видеоплеер, оптимизатор системы, платформа для видеосвязи, эмуляторы промежуточного кода. Также теперь продукт покрывает еще больше существующих уязвимостей в офисных и других приложениях — этого удалось достичь благодаря расширению числа версий ПО, установленного в песочнице.

PT Sandbox — песочница для защиты от целевых и массовых атак с применением неизвестного вредоносного ПО. Она поддерживает гибкую настройку виртуальных сред с учетом особенностей реальных рабочих станций и надежно защищена от техник обхода песочниц. Продукт проводит комплексный анализ файлов и трафика, в том числе шифрованного, а также выявляет скрытые и новейшие угрозы с помощью регулярного ретроспективного анализа.

PT Sandbox поддерживает интеграцию с другими продуктами Positive Technologies — PT Network Attack Discovery, PT Application Firewall, MaxPatrol SIEM — и обогащает их сведениями об угрозах, связанных с вредоносным ПО.

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