Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору Госрегулирование
|

Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщила о завершении сертификации во ФСТЭК России корпоративной системы управления средствами аутентификации и сертификатами пользователей с интегрированным высокопроизводительным сервером усиленной аутентификации Jacarta Management System (JMS) (версия 3.7).

Сертификат ФСТЭК России № 4411 подтверждает, что программное обеспечение Jacarta Management System версии 3.7 является системой управления средствами аутентификации и сертификатами пользователей, а также выполняет функции сервера усиленной аутентификации при использовании данного вида аутентификации в информационных системах, в которых обрабатывается информация, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну. Jacarta Management System версии 3.7 соответствует требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия и требованиям технических условий. Сертификат действителен до 20 мая 2026 г.

Наличие сертификата подтверждает, что Jacarta Management System версии 3.7 можно использовать: в государственных информационных системах (ГИС) до 1 класса защищённости включительно; в информационных системах персональных данных (ИСПДн) до 1 уровня защищённости включительно; в информационных системах значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 1 категории включительно; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) на критически важных объектах, потенциально опасных объектах до 1 класса защищённости включительно; в информационных системах (ИС) общего пользования до II класса; при реализации требований по защите информации от несанкционированного доступа для автоматизированных систем (АС) классов защищённости 1Г, 2Б, 3Б.

«Получение данного сертификата означает признание регулятором выхода компании на качественно новый уровень разработки безопасного программного обеспечения, в основе которого находится отлаженный процесс SDL (Security Development Lifecycle). Он позволяет поддерживать необходимый уровень безопасности системы от этапа разработки и на протяжении всего срока эксплуатации», – отметил Владимир Бычек, директор по продуктам JMS&JAS компании «Аладдин Р.Д.».

Jacarta Management System зарегистрирована в реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№311) и рекомендована для внедрения в государственных и муниципальных учреждениях.

В настоящий момент система управления Jacarta Management System уже используется в ряде крупных государственных и коммерческих организаций, в том числе в «Северстали», Пенсионном фонде России, «Сибуре» и др.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft возненавидела самый популярный торрент-клиент и стала удалять его из Windows 10 без согласия пользователей

В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами

Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля

«Дыры» в Microsoft Office позволяют захватывать ПК

В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь

Знаменитая корпорация FujiFilm остановила свои сервера из-за кибератаки

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие саундбары для телевизора: выбор ZOOM

Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу?

Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса