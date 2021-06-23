Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю
|

Более трети россиян использует дату рождения в составе пароля

Почтовые сервисы и социальные сети регулярно напоминают пользователям о важности использования сложных паролей, менеджеров паролей и двухфакторной аутентификации. Однако 40% пользователей сталкивались со взломом аккаунта, следует из опроса Hi-Tech Mail.ru.

Более 33% респондентов указывали в составе (или в составе (или в качестве)) пароля дату рождения, около трети – простые комбинации цифр, например, 11111 и 12345. 19% использовали девичью фамилию матери и 11% – кличку питомца. Также паролем могут служить имена любимых персонажей из игр и популярной культуры. Наиболее надежной пользователи считают комбинацию букв разного регистра, цифр и случайных символов.

Интересно, что 73% участников опросов считают менеджеры паролей полезной функцией, но больше половины все равно не доверяют ей, предпочитая хранить пароли иначе: запоминать или записывать.

Регулярно меняют пароли от социальных сетей и почтовых аккаунтов менее четверти пользователей, а более 70% не задумываются об этом. При этом почтовые сервисы уделяют особое внимание безопасности своих пользователей: при взломе злоумышленники получают доступ не только к ящику, но и к связанным с ним аккаунтам и данным.

Для защиты пользователей сервис «Почта Mail.ru» запустил короткие опросы по безопасности, которые позволяют оценивает уровень защиты почтового ящика. В рассылке также содержатся простые правила поведения в Интернете и напоминания о том, как обезопасить аккаунт. Например, не использовать один пароль для нескольких аккаунтов, как делают 40% пользователей.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр

Google без спроса установил на Android-смартфоны приложение для слежки. Удалить его нельзя

«Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов

Android «стащит» у iPhone единственную функцию, отличающую их друг от друга

60% компаний не могут найти сотрудников в департаменты ИБ

CSO крупных мировых компаний используют в личных и рабочих целях одинаковые пароли

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync

Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона

Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса