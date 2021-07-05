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R-Vision выпустила программный комплекс R-Vision CERS

R-Vision анонсировала выпуск программного комплекса R-Vision Computer Emergency Response System (CERS) для создания единого центра обмена данными об инцидентах, угрозах и уязвимостях (CERT). С его помощью госрегуляторы, в том числе национальные банки, могут построить CERT государственного уровня, чтобы обеспечить информационный обмен с контролируемыми организациями для повышения уровня их защищенности. Программный комплекс позволяет создавать аналогичные ведомственные и отраслевые центры, а также расширять портфель MSSP-услуг сервисами по управлению данными киберразведки и выпуску бюллетеней об угрозах.

С помощью R-Vision CERS команды центров CERT могут собирать данные об инцидентах ИБ со всех подключенных организаций и обогащать их дополнительным контекстом, включая индикаторы компрометации. Программный комплекс CERS способен собирать индикаторы компрометации из различных источников: подписки на потоки данных об угрозах, внешние сервисы, полученные от компаний инциденты, собственная аналитика специалистов и других сервисов. Вся собранная информация анализируется в программном комплексе, и в случае обнаружения угрозы с помощью решения CERS специалисты могут сообщить о ней всем заинтересованным участникам информационного обмена, выработать рекомендации по мерам защиты и распространить их в том числе путем выпуска бюллетеней.

Обмен данными может быть реализован через личный кабинет или по электронной почте. Способ взаимодействия не требуется выбирать каждый раз вручную: достаточно указать его при первом подключении организации, и система сама будет определять нужный канал передачи данных. При работе через личный кабинет организации смогут не только отправлять сведения о произошедших инцидентах в CERT, с которым осуществляется обмен, и получать из него данные о потенциальных угрозах и уязвимостях, но и просматривать сводную статистику, а также вести базу информационных активов с указанием атрибутов для их идентификации.

R-Vision CERS можно использовать и как инструмент для взаимодействия с командами других MSSP-провайдеров и центров обмена данными об угрозах. Команды центров CERT могут настроить с помощью программного комплекса CERS двусторонний обмен данными о существующих и потенциальных угрозах с аналогичными зарубежными центрами и выступать равноправными членами международного сообщества таких организаций.

«Программный комплекс R-Vision CERS сочетает наши передовые технологии по мониторингу инцидентов и управлению данными киберразведки и экспертизу по их использованию для построения коллективного обмена сведениями об угрозах. Так, решение служит единой точкой работы для аналитиков, позволяет автоматизировать рутинные задачи и содержит готовый набор сценариев организационного реагирования, необходимых для создания центра CERT, — отметил Игорь Сметанев, коммерческий директор R-Vision. — R-Vision CERS призван помочь государству и бизнесу обеспечить информационный обмен об угрозах и уязвимостях для более эффективного противостояния злоумышленникам. Например, с его помощью сервисные компании в составе холдингов смогут повышать уровень осведомленности об угрозах и уязвимостях во всех дочерних структурах

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