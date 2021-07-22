Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower

Falcongaze, разработчик программного продукта для обеспечения защиты от утечек данных и контроля персонала, выпустила первое из двух запланированных в 2021 г. обновлений системы Securetower.

«При подготовке версии 6.5 мы ориентировались на самые актуальные в текущих условиях тренды информационной безопасности, изучали потребности клиентов и анализировали опыт внедрений и эксплуатации Securetower» — сказал генеральный директор Falcongaze Александр Акимов.

Так, например, в новой версии Securetower добавлен модуль аудита файловых операций. Это позволит отслеживать действия, которые сотрудники совершают с файлами и папками (создание, чтение, запись, открытие, удаление, переименование, изменение прав доступа).

За счёт возможности блокирования отправки файлов на принтеры и USB-носители с помощью контентного анализа усилена защита от утечек данных на уровне конечных точек.

Также улучшен контроль эффективности работы персонала с помощью модуля категоризации веб-сайтов и приложений. С его помощью можно выделить отдельные веб-сайты или приложения в одну категорию и отслеживать их использование сотрудниками. При необходимости также можно заблокировать доступ к определённым категориям. А возможность создавать пользовательские категории позволит наиболее точно настроить работу категоризатора под потребности и стиль работы организации или отдела.

Для DLP-систем очень важно отслеживать максимально возможное количество каналов передачи данных. Для этого в Falcongaze Securetower расширили и усовершенствовали функциональность перехвата для Telegram, WhatsApp, Skype, MS Teams; а также добавили контроль Zoom, LinkedIn, Instagram, Outlook Web Access, Cisco Jabber и Bitrix24.

Для скорости и эффективности реагирования на инциденты важно не только охватить максимальное количество каналов передачи данных, но и получать информацию в удобном для чтения и анализа формате. Поэтому в Securetower добавили новые типы отчётов и режимы отображения активности пользователей. Конструктор отчётов, в свою очередь, позволит создавать уникальные типы пользовательских отчётов, в которых будет только необходимая для конкретной ситуации информация.

Количество данных, которыми оперирует Securetower, постоянно растёт. Чтобы система могла всё так же быстро обрабатывать перехватываемые данные, оптимизированы скорость работы и потребление памяти.

Как итог, Falcongaze Securetower версии 6.5 стала лучше защищать данные от утечек, а также контролировать эффективность работы сотрудников. Оптимизация скорости работы и потребления памяти позволяют системе лучше обрабатывать перехватываемые большие массивы данных, а новые способы отображения активности пользователей и типы отчётов упрощают анализ полученных системой данных.