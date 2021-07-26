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Microsoft выплатила $13,6 млн исследователям по кибербезопасности в рамках программ Bug Bounty за 2020 год

За последние 12 месяцев Microsoft выплатила $13,6 млн в качестве вознаграждения за обнаруженные уязвимости более чем 340 исследователям безопасности из 58 стран в рамках программ Bug Bounty. За год было получено более чем 1,2 тыс. отчетов. Сотрудничество с сообществом экспертов является важной частью комплексного подхода Microsoft к обеспечению безопасности своих пользователей. Программы Bug Bounty – одна из составляющих этого сотрудничества. Обнаруживая уязвимости и сообщая о них в Microsoft через программу Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD), исследователи помогают обеспечивать защиту данных миллионов пользователей во всем мире.

Microsoft постоянно оценивает актуальную ситуацию с киберугрозами, чтобы совершенствовать свои продукты, и прислушивается к отзывам сторонних экспертов, способствуя обмену информации в этой сфере. Всего на данный момент Microsoft поддерживает 17 Bug Bounty программ. В этом году в список направлений для получения наград были добавлены новые задачи и сценарии. Это помогло не только обнаружить и устранить актуальные риски конфиденциальности и безопасности клиентов, но и предложить исследователям достойные награды за их важную работу. Самая крупная награда составила $200 тыс. в рамках программы Hyper-V Bounty Program. А средний размер одной награды составил $10 тыс.

Новые и обновленные программы Bug Bounty: Windows Insider Preview Bounty Program, обновлена в июле 2020; Researcher Recognition Program, обновлена в феврале 2021; Microsoft Applications Bounty Program (Teams Desktop), запущена в марте 2021; SIKE Cryptographic Challenge, запущена в июне 2021.

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