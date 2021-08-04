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Обнаружен один из мощнейших ботнетов в истории интернета, который позволяет запускать DDoS-атаки до 2 Тбит/с

Специалисты компании StormWall зафиксировали DDoS-атаки, организованные с помощью самого мощного ботнета за все время существования интернета. Максимальная мощность атаки доходит до 2 Тбит/с, что на данный момент является абсолютным рекордом среди всех атак с участием ботнетов. Большинство DDoS-атак были направлены на игровую индустрию.

Новый ботнет состоит из 49 тыс. устройств, среди которых, что примечательно, находятся только серверы, обычные же компьютеры и мобильные устройства отсутствуют. Атаки, осуществляемые новым ботнетом, достаточно стандартны, он умеет запускать атаки по протоколам UDP, TCP и HTTP (на уровне 7 модели OSI) с эмуляцией браузера. Хакеры используют новый инструмент уже около месяца, специалисты фиксируют мощнейшие атаки на российские компании каждый день. Ботнет имеет испанское происхождение, его можно приобрести в интернете, стоимость инструмента от $2500 за два дня.

Новый ботнет намного опаснее своих предшественников. Атаки такой мощности затрагивают не только жертву, но и всю цепочку его провайдеров и может вызвать проблемы с доступом к интернету одновременно у сотен тысяч пользователей и онлайн-ресурсов. Из-за того, что атака имеет большую мощность, защита от нее будет стоить дорого, и справиться с ней смогут только облачные сервисы DDoS-защиты, обладающие достаточной емкостью сети фильтрации, а о самостоятельной защите не может быть и речи.

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