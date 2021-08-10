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«Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа

«Актив» и «Криптопро» представили решение для организации удаленной работы и безопасного доступа к корпоративным ресурсам организаций. Решение предполагает совместное использование высокопроизводительного TLS/VPN-шлюза «КриптоПро Ngate» и интеллектуальных ключевых носителей Рутокен ЭЦП 3.0 NFC.    

Применение смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC совместно с клиентским ПО шлюза КриптоПро NGate позволяет быстро организовывать безопасное взаимодействие сотрудников, работающих вне офиса на смартфонах или планшетах, с ресурсами корпоративной сети. При этом смарт-карта Рутокен с бесконтактным NFC интерфейсом обеспечивает безопасное хранение ключей для установки защищенного соединения, а также предоставляет доступ к порталам внутри корпоративной инфраструктуры за счет надежной двухфакторной аутентификации.

Для установки VPN- или TLS-соединения с помощью КриптоПро NGate пользователю необходимо приложить смарт-карту Рутокен ЭЦП 3.0 NFC и ввести PIN-код устройства. Ключи и сертификаты для установки защищенного соединения в NGate надежно хранятся в неизвлекаемом виде на отчуждаемом носителе, смарт-карте, доступ и место хранения которой возможно легко контролировать. Даже подсмотрев PIN-код, злоумышленник не сможет предъявить для доступа к корпоративным ресурсам физическое устройство, кража которого всегда быстро обнаруживается. Сетевой трафик может быть зашифрован как с помощью отечественных (ГОСТ), так и зарубежных криптографических алгоритмов.  

Решение компаний «Актив» и КриптоПро для безопасного доступа к корпоративным ресурсам позволяет работать как на мобильных устройствах c ОС Android, так и на ПК под управлением ОС Windows, macOS или Linux (отечественными и зарубежными дистрибутивами). Кроме того, решение применимо для систем, основанных на процессорных архитектурах х86 и ARM, в том числе систем с отечественными процессорами Байкал-М и операционными системами Astra Linux и РЕД ОС на борту.

Дмитрий Горелов, коммерческий директор Компании «Актив»: «Наше партнёрств с КриптоПро проверено годами и десятками совместных проектов. При этом каждый из нас постоянно развивается – реализует запросы клиентов и ловит сигналы рынка, осваивает новые технологии и подходы. В результате мы предлагаем нашим клиентам востребованные современные решения, которые гарантируют надежную защиту данных, гибкость и простоту использования и соответствие требованиям регуляторов».

Павел Луцик, директор по развитию бизнеса и работе с партнерами Компании КриптоПро: «Важнейшей характеристикой, которую мы с коллегами из «Актива» постоянно совершенствуем в совместных решениях, является максимальное удобство для пользователя при обеспечении неизменно высокого уровня информационной безопасности. При этом наша основная совместная задача – постоянное улучшение пользовательского опыта, который делает работу пользователя с решением удобным, а безопасность незаметной. И в представленном решении данная задача решена как никогда изящно».

Владимир Бахур

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