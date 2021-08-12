Исследование Eset: 77% россиян уверены, что за ними следят через мобильные устройства и гаджеты

Международный разработчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, боятся ли россияне сбора персональных данных, и как влияет этот страх на пользовательское поведение.

Выяснилось, что большинство жителей страны (77%) уверены, что за ними осуществляется слежка с помощью современных мобильных устройств. Меньше всего это утверждение беспокоит молодое поколение: 35% опрошенных 18-24 лет считают, что подобный страх – проявление паранойи. Сильнее о потенциальной слежке волнуются люди 35+ и старше.

Пользователи убеждены, что сбор персональных данных происходит через отслеживание истории поиска на устройствах – об этом заявили 40% респондентов. Каждый четвертый считает, что анализируются все действия, производимые на устройствах. Еще 14% уверены, что за ними подсматривают и подслушивают с помощью микрофона и камеры на устройствах. Интересно, что данное опасение чаще встречается у юной группы респондентов 18-24 лет, а также у мужчин.

В качестве причины, по которой отслеживают персональную информацию, респонденты чаще всего (в 65% случаев) называют настройку таргетированной рекламы. Немного реже (в 60% случаев) встречается мнение, что данные необходимы для улучшения пользовательского опыта. В 47% случаев опрошенные уверены, что сбор данных используется спецслужбами, в 39% случаев — мошенниками.

Топ-5 страхов россиян, связанных с отслеживанием и сбором персональных данных: данными воспользуются мошенники; риск слива личных фотографий и видео; чтение личной переписки; прослушивание личных разговоров; знание привычек и интересов из истории поиска в сети.

Чтобы избежать потенциальной слежки, россияне предпринимают различные действия. Чаще всего (в 45% случаев) отключают геопозицию на устройствах. Также популярна проверка доступа всех приложений — к этому способу пользователи прибегают в 39% случаев. Нередко жители страны стараются не обсуждать личные темы по телефону и не подключаются к общественному Wi-Fi — в 34% и 32% случаев соответственно.

При этом, несмотря на опасения, только треть (33%) пользователей категорически против отслеживания персональной информации. Каждый второй респондент не против сбора ограниченного количества данных, а еще 18% участников опроса не видят в фиксировании действий на устройствах никакой проблемы.

«Идентификация человека по целому спектру показателей стала новым вектором работы не только бизнеса во всем мире, но и мошенников. Чем больше ты знаешь о клиенте, тем проще продать ему подходящий продукт или услугу. И чем больше известно о жертве, тем легче обмануть ее. Повсеместный сбор наших данных – это часть реальности, в которой мы живем. Однако существует такое понятие как незаконный сбор персональных данных. Поэтому чтобы не делиться лишним и иметь возможность защитить свои права, внимательно читайте условия предоставления личной информации каждый раз, когда регистрируетесь в новом сервисе, совершаете покупку или участвуете в опросе», – сказал директор управления маркетинга Eset в России и СНГ Кирилл Подгорный.