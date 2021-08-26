Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Интернет Техника
|

«Лаборатория Касперского» обнаружила схему распространения зловреда под видом популярных видеоигр

Весной 2021 г. эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали масштабную кампанию по распространению троянца-дроппера. Это вредоносная программа, основная задача которой — незаметно для жертвы запустить на устройстве другие зловреды. Дроппер, получивший название Swarez, распространялся под видом 15 популярных видеоигр. Попытки скачать подобные файлы были зафиксированы продуктами компании в 45 странах, в том числе в России.

В числе названий игр, которые злоумышленники использовали в качестве приманки, фигурировали следующие: Among US, Battlefield 4, Battlefield V, Control, Counter-Strike Global Offensive, FIFA 21, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, NBA 2K21, Need for Speed Heat, Playerunknown's Battlegrounds, Rust, The Sims 4, Titanfall 2.

Дроппер распространялся в ZIP-архиве, который содержал в себе запароленный ZIP-файл и текстовый документ с ключом. Запуск зловреда приводил к расшифровке и активации троянца-стилера Taurus. Последний обладает широкой функциональностью: умеет красть cookies, сохранённые пароли, данные из форм автозаполнения в браузерах и данные криптокошельков, собирать информацию о системе, красть файлы формата .txt с рабочего стола и делать его скриншоты.

«Пользователи по всему миру активно скачивают ПО из сомнительных источников, и авторы дроппера Swarez использовали это в своих интересах. Злоумышленники всё время усложняют свои техники и прикладывают все усилия, чтобы пользователь в процессе скачивания программы не заподозрил, что устанавливает зловред. Вот почему мы рекомендуем загружать ПО только с официальных сайтов разработчиков», — сказал Антон Иванов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют геймерам принимать следующие меры безопасности: использовать для защиты аккаунтов двухфакторную аутентификацию; не открывать сомнительные сайты и ничего с них не скачивать; не переходить по ссылкам на внешние сайты из игрового чата и тщательно проверять адрес ресурса, который запрашивает логин и пароль: страница может быть фейковой; установить надёжное защитное решение со специальным игровым режимом, которое позволит не снижать скорость игры, но при этом защитит устройство от киберугроз, такое как Kaspersky Total Security.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Таинственный хакер добровольно вернул украденные им $610 млн и получил награду в 12 тыс. раз меньше

Невероятная утечка. В Сеть слиты 1,5 млн паспортов граждан России

Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября

В московских школах установят тысячи видеокамер за миллиарды рублей

«Дыра» в Razer позволяет стать админом Windows 10, просто воткнув мышь

Главе Минцифры впервые в истории понадобился шофер с допуском к гостайне уровня «совершенно секретно»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ

Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Вместо шариков: лучшие игры для смартфона для развития интеллекта

Показать еще

Наука

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции
Показать еще