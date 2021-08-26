«Лаборатория Касперского»: русскоговорящих пользователей больше всего волнует конфиденциальность во «Вконтакте», Instagram и Google

«Лаборатория Касперского» проанализировала запросы русскоязычных пользователей по настройкам приватности в различных сервисах и выяснила, что чаще всего они стремятся узнать, как сделать максимально конфиденциальной страницу в социальной сети «Вконтакте» (25%). Аналогичные запросы касались и других социальных сетей: Instagram (12%), Facebook (7%), TikTok и Twitter (по 4%). Кроме того, в числе самых популярных обращений были настройки приватности в WhatsApp (12%) и Google (11%).

Также пользователей интересует, как настроить режим конфиденциальности непосредственно в операционных системах: 13% выясняли, как действовать, чтобы защитить личные данные в Windows, а 7% — в мобильных операционных системах, iOS и Android. Значительная доля запросов (39%) была связана с настройками приватности тех или иных сервисов на Android-устройствах.

«Пользователи часто делятся избыточной информацией в сети, например, геотегами или сканами документов. Но всё же постепенно уровень цифровой грамотности растёт и многие начинают понимать, что излишняя откровенность в интернете может привести к нежелательным последствиям и сыграть на руку, например, мошенникам. Пользователи задумываются о том, как уменьшить свой цифровой след, и изучают настройки приватности в наиболее часто используемых сервисах. В помощь им мы создали специальную платформу — бесплатный ресурс, на котором любой желающий может найти подходящую инструкцию по настройке приватности в социальных сетях и других сервисах», — сказал Сергей Маленкович, руководитель отдела социальных сетей «Лаборатории Касперского».

«По данным Mediascope и других аналитических компаний, «Вконтакте» — самая популярная социальная сеть в России. То, что пользователи всё больше интересуются вопросами приватности и безопасности, крайне важно. Мы, со своей стороны, предлагаем здесь гибкие настройки. В разделе «Приватность» доступно более двух десятков разных инструментов. Например, можно управлять уровнями доступа к отдельным материалам и разделам, а можно сделать свой профиль полностью приватным, оставив страницу открытой только для друзей. Есть возможность сделать приватными также отдельные посты с помощью функции «Близкие друзья» — для этого можно создать список людей, которым доверяешь, и делиться личными постами только с ними», — отметили в пресс-службе «Вконтакте».

«Лаборатория Касперского» рекомендует: не выкладывать конфиденциальные данные, такие как номер паспорта или данные банковской карты, в облачное хранилище или чаты в социальных сетях, лучше хранить их в специальных программах; использовать технологии для защиты от сбора данных, такие есть, например, в решении Kaspersky Internet Security; не передавать третьим лицам свой основной адрес электронной почты и номер телефона; для регистрации на разных сайтах (например, в интернет-магазинах) использовать отдельную электронную почту; обращать внимание на то, какие разрешения просит у вас то или иное приложение; создавать надёжные (от 12 знаков в разном регистре с буквами, цифрами и спецсимволами) и отдельные для каждого аккаунта пароли и периодически их менять; для хранения паролей лучше воспользоваться специальными решениями — менеджерами паролей; настраивать двухфакторную авторизацию в тех сервисах, где это возможно.