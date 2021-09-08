Представлена новая версия бесплатного Dr.Web Light 12.0 для Android

«Доктор Веб» представила новую 12 версию Dr.Web Light для Android. Пользователей ждут качественные изменения в работе программы, а также обновления в дизайне и структуре приложения, в числе которых и добавление темной темы.

В новой версии Dr.Web Light значительно обновили дизайн и добавили возможность перейти на темную тему. Меню приложения стало более структурированное и понятное, так что теперь ни одна функция не останется незамеченной. Также обновлены панель уведомлений и виджет приложения.

Помимо изменений в интерфейсе, по просьбам пользователей автоматическое сканирование файловой системы заменено на сканирование по требованию – теперь Dr.Web Light будет использовать еще меньше ресурсов. В «Выборочном сканировании» пользователю предоставлена возможность удобной сортировки списка файлов для сканирования, а в «Статистике» добавлена подробная информация по каждому событию. Кроме того, улучшена работа приложения с операционной системой Android 11.

Обновили документацию «Руководство пользователя Dr.Web Light» с подробным описанием всех изменений в новой версии, так что вы можете ей воспользоваться в любое время.

Пользователям, загрузившим Dr.Web Light с нашего сайта, необходимо скачать дистрибутив заново или обновить приложение в Google Play.

Для пользователей, загрузивших продукт с Google Play, обновление пройдет автоматически. Если же автоматические обновления на устройстве отключены, необходимо зайти на Google Play, выбрать в списке приложений Dr.Web Light и нажать на кнопку «Обновить».

Для полноценной защиты от всех типов современных угроз рекомендуется пользоваться Dr.Web Security Space (для Android), где помимо антивируса есть другие компоненты: родительский контроль защитит взрослых и детей от опасностей в интернете; фильтр звонков и СМС убережет пользователей от мошеннических звонков и сообщений; антивор поможет найти мобильное устройство в случае его утери или кражи и при необходимости удаленно стереть с него конфиденциальную информацию; брандмауэр проконтролирует сетевую активность приложений, защитит от утечек важной информации по сети; аудитор безопасности произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.