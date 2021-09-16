В учетную запись Microsoft теперь можно будет войти без пароля

Microsoft предоставит всем пользователям возможность отказаться от паролей для учетной записи. По мнению компании, это повысит безопасность учетных записей. Функция будет доступна уже в ближайшие недели. Ранее такая возможность была развернута для бизнес-пользователей.

Теперь для входа в приложения и службы, такие как Outlook, OneDrive, Microsoft Family Safety и другие, в качестве альтернативы паролям можно будет использовать приложение Microsoft Authenticator, биометрическую систему аутентификации Windows Hello, ключ безопасности или проверочный код, отправленный на телефон или электронную почту,

Слабые пароли являются причиной для большинства атак на корпоративные и пользовательские учетные записи. Каждую секунду происходит 579 атак на пароли – это 18 млрд атак в год. Пароли очень неудобно создавать и запоминать. Пользователи часто стараются облегчить себе задачу и придумать легко запоминающийся пароль. Один из недавних опросов показал, что 15% людей используют имена своих домашних питомцев для создания паролей. Среди других распространенных ответов – имена членов семьи и важные даты, например дни рождения. Каждый десятый человек отметил, что использует пароли повторно на разных сайтах, а 40% говорят, что меняли пароли на похожие по определенной формуле, например, Fall2021, который в итоге превращается в Winter2021 или Spring2022.

Чтобы перейти на беспарольный режим уже сегодня, необходимо убедиться, что у вас установлено приложение Microsoft Authenticator и оно связано с учетной записью Microsoft, затем посетить сайт account.microsoft.com, войти в систему и найти раздел «Дополнительная безопасность». В нем можно будет включить параметр «Учетная запись без пароля». Следуя инструкциям на экране, затем необходимо будет лишь одобрить уведомление из приложения Authenticator. При этом, если пользователь решит, что все же предпочитает использовать пароль, его всегда можно будет добавить обратно в свою учетную запись.