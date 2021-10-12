В сети появились объявления о продаже клиентских данных крупной букмекерской конторы

Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE обнаружила на теневом форуме информацию о продаже базы данных пользователей букмекерской платформы Pin-Up.Bet Жертвами утечки стали 9 млн 975 тыс. 820 человек, из них 7 млн 814 тыс. 777 аккаунтов зарегистрированы в России. Также 1,3 млн пользователей из Великобритании, 600 тыс. из Турции, остальные из Бразилии, США, Германии и Азербайджана.

Общая цена базы составляет $10 тыс. Оплата принимается в криптовалюте. За эти деньги продавец обещает предоставить электронную почту жертвы, дату рождения, номер телефона, финансовые данные, адрес, пол, любимую игру, в которой сделано наибольшее количество ставок, и прочую информацию.

«Автор объявления заявляет, что продаваемая база актуальна на конец 2020 г. Для предотвращения вероятных последствий мы рекомендуем пользователям сменить пароли и настроить двухфакторную аутентификацию, если это возможно», — отмечает директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.