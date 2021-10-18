Vipnet PKI Client работает с УЦ Федерального казначейства

«Инфотекс» сообщила, что работа универсального программного комплекса Vipnet PKI Client успешно протестирована с инфраструктурой удостоверяющего центра Федерального казначейства и онлайн-сервисом подачи документов для получения сертификата ключей проверки электронной подписи (порталом заявителя). На сайте Федерального Казначейства опубликована инструкция по работе портала удостоверяющего центра с PKI Client.

Программный комплекс Vipnet PKI Client предназначен для работы с приложениями и сервисами, выполняющими заверение документов электронной подписью, шифрования файлов, аутентификации пользователей для доступа к веб-сервисам и построения защищенных TLS-соединений.