MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на СУБД MySQL

В систему выявления инцидентов Positive Technologies MaxPatrol SIEM загружен очередной пакет экспертизы с набором правил обнаружения угроз. Установив пакет, пользователи MaxPatrol SIEM смогут выявлять подозрительную активность в СУБД MySQL Enterprise Edition. Это позволит оперативно локализовать атаки и не допустить утечки данных или вывода СУБД из строя.

По мнению 78% специалистов по ИБ в России, главная цель, которую преследуют злоумышленники, атакуя их компании, — это кража ценной информации. Во II квартале 2021 г. хакеры крали персональные данные (36% атак), коммерческую тайну (22%), базы данных клиентов (3%). Компании могут хранить такую информацию в системах управления базами данных.

MySQL — вторая по распространенности СУБД в мире. Специалисты Positive Technologies изучили, как атакуют MySQL Enterprise Edition, и создали пакет экспертизы с правилами для обнаружения действий злоумышленников.

Это пятый пакет экспертизы, направленный на выявление атак на популярные СУБД. Ранее в MaxPatrol SIEM были загружены наборы правил для выявления атак на PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server и MongoDB.

«Если злоумышленник получит доступ к СУБД и будет оставаться незамеченным, он сможет контролировать бизнес-процессы, нарушать их, если захочет, и более того, это позволит ему расширить атаку и скомпрометировать всю локальную сеть», — отметил Александр Костяков, специалист отдела безопасности бизнес-систем и баз данных Positive Technologies.

Благодаря новым правилам пользователи MaxPatrol SIEM смогут выявить случаи, когда злоумышленники: пытаются получить доступ к среде выполнения команд с помощью пользовательских функций (user-defined functions, UDF) — UDF позволяют выполнять команды на сервере через базу данных, а это значит, что атакующие могут завладеть инфраструктурой и развить атаку; очищают список заблокированных IP-адресов, что может использоваться для обхода запретов на подключение к СУБД; подбирают пароль к учетным записям с доступом к MySQL; просматривают таблицу аудита в целях разведки — из таблицы можно узнать IP-адреса пользователей и косвенно их привилегии, что может быть использовано для развития атаки; меняют права пользователей или удаляют учетные записи, например, для ограничения доступа администраторов к системе.

Всего пакет экспертизы позволяет выявить 21 подозрительное действие в MySQL.

Чтобы начать использовать пакет экспертизы для выявления атак на MySQL, нужно обновить MaxPatrol SIEM до версии 6.1 или 6.2 и установить правила из пакета экспертизы.