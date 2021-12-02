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Система Avanpost PKI поддерживает работу со всеми типами ключевых носителей ФОРОС

Специалисты компании «Аванпост», российского разработчика систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, и компании «СмартПарк», разработчика средств для обеспечения информационной безопасности, завершили испытания на совместимость ключевых носителей ФОРОС и системы управления всеми элементами инфраструктуры открытых ключей из единого центра Avanpost PKI v 6.0.

Система Avanpost PKI предназначена для учета и управления жизненным циклом цифровых сертификатов и лицензий на СКЗИ, автоматизации процесса выпуска сертификатов на носители, поэкземплярного учета криптографических средств согласно требованиям законодательства и регуляторов. Взаимодействуя с Avanpost PKI, USB-ключи и смарт-карты ФОРОС обеспечивают выработку квалифицированной электронной подписи и хранение сертификатов удостоверяющих центров, двухфакторную аутентификацию пользователей в информационных системах, а также предоставляют возможности администрирования и выполнения всего спектра функций криптопровайдера «КриптоПро CSP».

Avanpost PKI v. 6.0 успешно работает с носителями ФОРОС, прошедшими процедуру аттестации на соответствие требованиям ФСТЭК России по безопасности информации по 4-ому уровню доверия: R301 ФОРОС USB; смарт-карта ФОРОС; R301 ФОРОС USB для СКЗИ «КриптоПро CSP»; смарт-карта ФОРОС для СКЗИ «КриптоПро CSP». Также система работает с носителями, реализованными на базе сертифицированного СКЗИ Форос 2: R301 ФОРОС USB для СКЗИ «КриптоПро CSP» (сертификат ФСБ); смарт-карта ФОРОС для СКЗИ «КриптоПро CSP» (сертификат ФСБ).

По результатам испытаний, проведенных специалистами компаний «Аванпост» и «СмартПарк», партнерами подписан сертификат совместимости. Документ свидетельствует, что устройства ФОРОС являются рекомендуемыми ключевыми носителями для Avanpost PKI v 6.0 и более поздних версий системы.

«Все операции управления и учета ключевых носителей ФОРОС, поддерживаемые Avanpost PKI v 6.0, теперь доступны пользователям. Благодаря поддержке новых типов ключевых носителей у системы существенно расширились возможности применения "из коробки"», – отметил Александр Санин, коммерческий директор компании «Аванпост».

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