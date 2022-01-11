Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору
|

Представлен шлюз веб-безопасности Solar webProxy 3.7 с глубоким анализом сетевого трафика nDPI

«Ростелеком-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.7 для контроля доступа приложений к веб-ресурсам и защиты веб-трафика. Система дополнена технологией глубокого анализа сетевого трафика Network Deep Packet Inspection (nDPI), поддержкой базовой аутентификации на RADIUS-серверах, усовершенствованными механизмами балансировки трафика пользователей и отказоустойчивости работы SWG. Вместе с этим большое количество изменений коснулось пользовательского опыта.

Благодаря nDPI система анализирует не только заголовки, но и полезную нагрузку в сетевом трафике, проводя фильтрацию на уровне шлюза без использования стороннего ПО. Это позволяет обнаружить известные протоколы на нестандартных портах, блокировать обмен трафиком со средствами удаленного доступа, управлять его обменом с мессенджерами и веб-приложениями, детектировать и блокировать трафик сервисов для криптомайнинга.

В Solar webProxy 3.7 механизмы балансировки трафика пользователей стали более гибкими благодаря добавлению настройки метода балансировки, времени ожидания запроса и ряда других параметров. При использовании антивируса в многонодовой конфигурации стало возможно распределять трафик между узлами, что позволяет поддерживать бесперебойную работу антивируса в случае отключения одного из узлов.

Для повышения уровня отказоустойчивости работы в Solar webProxy 3.7 применена технология Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), которая объединяет несколько маршрутизаторов в один виртуальный с общим IP-адресом (VIP). Благодаря переключению VIP с одного узла на другой обеспечивается повышение отказоустойчивости.

В новой версии продукта появилась поддержка протокола RADIUS для аутентификации пользователей при выходе в интернет и при подключении администраторов к веб-интерфейсу управления.

Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар», сказал: «Формировать эталон на рынке SWG-решений, фокусируясь на потребностях пользователей – это цель, к которой мы уверенно идем. В каждом релизе мы стремимся одновременно к усилению технологического превосходства и улучшению пользовательского опыта. Версия Solar webProxy 3.7 не только содержит новые технологические возможности, но и олицетворяет одну из наших корпоративных ценностей – эстетика и простота. В новом релизе это прослеживается в улучшении интерфейса и упрощении работы пользователя с системой».

В новой версии SWG от «Ростелеком-Солар» реализована автоматическая проверка ресурсов на совпадение по их домену и поддомену, что экономит время пользователя на настройку политик фильтрации.

В целях минимизации обращений пользователя к командной строке журнал с информацией о работе системы и просмотр сетевых соединений стали доступны в интерфейсе.

Чтобы пользователь меньше обращался к документации, а настройка системы была интуитивно понятна, в разделе Система > Настройки были преобразованы названия параметров и добавлены подсказки с их описанием. Для более гибкой и быстрой настройки конфигурации основные ее параметры были актуализированы и собраны по функциональным группам.

Начиная с Solar webProxy 3.7 пользователи могут настроить автоматическую отправку email-уведомлений о срабатывании антивирусной проверки. Благодаря этому администратор может оперативно проверить источник вредоносной активности и предпринять соответствующие меры.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России возникает кибер-элита, манипулирующая гражданами

Российская кибергруппировка подбрасывает зараженные флешки военным предприятиям США

Как русские спамеры победили в мировой войне с разработчиками антиспама

Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься

Мировая медицина работает на древних «дырявых» операционках. Данные пациентов утекают гигабайтами

В ПО для управления критической инфраструктурой найдены множественные зияющие «дыры»

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне
Показать еще