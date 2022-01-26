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«Ростелеком»: БД приложения «Госуслуги стоп коронавирус», опубликованная в даркнете, является недействительной

Опубликованная в даркнете база данных приложения «Госуслуги стоп коронавирус» не является валидной. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома». Результаты внутренней проверки компании показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения.

После сообщений об утечке информации была проведена выборочная проверка QR-кодов и подтверждена их неработоспособность.

Сгенерированная база содержит первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта. Эти данные не относятся к персональным, заявляют в «Ростелекоме».

Специалисты по ИБ продолжают внутреннюю проверку по факту публикации в даркнете базы обезличенных данных. Персональные данные пользователей находятся в безопасности, уверяют в компании.

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