Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe

Компания Linxdatacenter запускает новый продукт, который выведет на новый уровень обеспечение безопасности корпоративных данных клиентов – Linx Safe.

Новый продукт отвечает на растущий запрос клиентов по направлению защиты ИТ-систем и данных от различного рода сбоев ИТ-инфраструктуры, таких как: перебои в работе серверов, угрозы техногенных катастроф, приостановка работы серверов третьей стороной по не зависящим от клиента причинам.

«Linx Safe обеспечивает катастрофоустойчивость корпоративных ИТ-ландшафтов и сохранность данных, а также поддерживает гарантированный доступ к ним», – сказал Евгений Макарьин, руководитель группы разработки продуктов и решений Linxdatacenter.

На уровне архитектуры Linx Safe состоит из нескольких компонентов.

Прежде всего, это решение Direct Connect – выделенный канал, обеспечивающий гарантированную связность между элементами ИТ-системы вне зависимости от блокировок IP-адресов и других проблем с функционированием сети Интернет.

Второй компонент – сервис восстановления инфраструктуры после аварии Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Он позволяет создавать копии физических или виртуальных серверов, чтобы минимизировать потери бизнеса, вызванные отказом инфраструктуры в случае техногенной катастрофы или стихийного бедствия.

Третья составляющая – ресурсы зарубежного облачного провайдера, роль которого в рамках Linx Safe выполняет Amazon Web Services (AWS).

Схема работы Linx Safe выглядит так: через каналы прямого соединения в трафик-хабах во Франкфурте и Стокгольме происходит подключение к платформе AWS. Затем инженеры компании настраивают безопасное соединение с ИТ-системами клиента для репликации данных.

Далее прорабатывается алгоритм действий, который запускает всю необходимую ИТ-инфраструктуру в зарубежном облаке в случае аварийных инцидентов.

Linx Safe доступен клиентам в рамках трех стандартных тарифов с почасовой оплатой, позволяющих обеспечить защиту данных в зависимости от уровня потребностей клиента. Реализована и модель pay-as-you-go с индивидуальной настройкой конфигурации решения.