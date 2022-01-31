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Решение StormWall Sensor Appliance включено в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выпустило приказ, согласно которому инновационный программный продукт StormWall Sensor Appliance был включен в Единый реестр отечественного ПО. Включение StormWall Sensor Appliance в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных дает возможность приобретать продукт тем компаниям, которые предпочитают использовать только российские ИТ-решения.

StormWall Sensor Appliance обеспечивает эффективную защиту ИТ-систем от DDoS-атак любого уровня. Решение повышает прозрачность работы Edge-инфраструктуры и позволяет определять DDoS-атак независимо от того, активна ли DDoS-защита. Новый сенсор является фактически частью новой большой разработки компании - аппаратного решения по фильтрации DDoS-атак, которая ограничена функционалом DDoS-сенсора для автоматической активации облачной защиты.

StormWall Sensor Appliance имеет ряд значительных преимуществ, которые будут полезны многим российским компаниям: сенсор позволяет анализировать трафик как в реальном времени, так и за исторический отрезок, автоматически обнаруживает DDoS-атаки, доступна подробная статистика по каждой атаке, можно узнать источник, по каким протоколам велась атака, можно увидеть образец атакующего трафика.

«Включение StormWall Sensor Appliance в реестр является важным событием для нашей компании. В последнее время наблюдается значительный рост хакерских атак на разные отрасли, и в данной ситуации необходима профессиональная защита. В первую очередь, наш сенсор будет актуален для компаний, которым необходимо использовать только российские ИТ-решения и наше решение облегчает подключение защиты от DDoS для таких компаний», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

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