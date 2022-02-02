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«Авито» стал первым сервисом, реализовавшим верификацию аккаунта через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ»

На «Авито» появилась возможность подтверждения аккаунта с использованием ЕСИА. Для успешной верификации у пользователя «Авито» должен быть подтвержденный тип учетной записи на портале «Госуслуг». Новая функция позволит повысить уровень доверия между продавцами и покупателями и увеличить безопасность онлайн-сделок. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Верификация через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ» — это первый шаг в эксперименте Минцифры России по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к Единой системе идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». Всего в пилотном проекте участвует 10 компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.

«Не бывает лишних мер, если речь идет о безопасности наших пользователей. Мы внедряем технологии и сервисы, которые помогают подтвердить благонадежность пользователей разными способами и сделать выбор в их пользу максимально уверенным. Верификация аккаунта через Госуслуги с помощью «Госключа» — одна из тех функций, которая способна решить этот вопрос наиболее эффективно. Обязательно продолжим развивать инструменты цифровой безопасности, которые помогают пользователям Рунета совершать сделки в защищенной среде», – сказал Владимир Правдивый, генеральный директор «Авито».

«“Госключ” позволяет удостовериться, что человек, у которого вы собираетесь купить товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале “Госуслуг”. После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на “Госуслугах”. Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий. Верификация через “Госуслуги” – это один из этапов эксперимента Минцифры России по синхронизации агрегаторов с порталом “Госуслуг”», – отметил Олег Пак, замглавы Минцифры России.

Верификация позволяет понять, что на обеих площадках один реальный человек. Информация, о наличии аккаунта на «Госуслугах», повысит уровень доверия к продавцам и покупателям на платформе, а также даст дополнительные возможности для проверки прав собственности на объекты недвижимости и автомобили.

Верификация учетной записи осуществляется в настройках аккаунта только в приложении «Авито».

Для прохождения верификации обязательно необходимы:

●скачанное и обновленное приложение «Авито» (iOS 118 версия и Android 120.5 версия).

В первой волне обновление коснется устройств на базе iOS, опция для пользователей Android-устройств будет появляться постепенно.

●подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»,

●скачанное и обновленное приложение «Госключ» — в нем будет проверка учетной записи «Госуслуг»,

●После прохождения верификации у пользователей «Авито» в профиле появится специальная отметка о наличии подтвержденного аккаунта на «Госуслугах»,

●Значок об успешном прохождении верификации появится в профиле на «Авито» в течение суток после привязки аккаунта на портале «Госуслуг».

●Верификация — не обязательное условие для работы на платформе, а дополнительная возможность подтвердить подлинность профиля и увеличить безопасность онлайн-сделок.

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