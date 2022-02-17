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Eset: каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками

Каждое пятое электронное письмо в России — спам, отправленный мошенниками. Об этом говорится в отчёте о ландшафте киберугроз в 2021 г. международного разработчика антивирусного ПО Eset.

Эксперты Eset отмечают, что 16% всех мошеннических спам-писем в мире были отправлены из США, далее следуют Япония (13,3%), Китай (9,6%), Франция (7,0%) и Польша (6,6%).

Также исследователи выяснили, в каких странах зафиксирована самая высокая доля входящего спама. На первом месте Китай с показателем 56%. Далее следуют Сингапур, Аргентина, Индия. Россия занимает пятое место в этом рейтинге: от 18% до 27% входящих писем содержали спам и нежелательную информацию.

Чаще всего мошенники используют в письмах тему COVID-19, также участились случаи использования термина «омикрон» и других штаммов коронавируса. Маскируя письма под предложение получить государственные льготы или выплаты, злоумышленники пытаются выманить персональные данные пользователей: паспортные и банковские данные, номера телефонов и адреса.

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