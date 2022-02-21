SmartDeal в партнерстве с «Инфотекс интернет траст» начинает онлайн-выпуск электронных подписей по технологии NFC

Клиентам SmartDeal стала доступна полностью дистанционная процедура выдачи сертификата электронной подписи. Идентификация личности проводится без участия курьера. Благодаря этому сделки с недвижимостью можно будет проводить из любой точки России и мира без каких-либо ограничений. Новая процедура основана на NFC-технологии, ее применение стало возможным благодаря сотрудничеству SmartDeal с компанией «Инфотекс интернет траст». Об этом CNews сообщили представители SmartDeal.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) клиента необходима для любых сделок с недвижимостью в России, которые совершаются в онлайн-формате. До настоящего времени SmartDeal выдавал сертификаты УКЭП только при участии сотрудника, который должен был лично идентифицировать личность клиента. Как правило, при дистанционных сделках сотрудники сами приезжали к клиенту, что создавало дополнительные издержки и сложности для всех участников процесса. SmartDeal как инновационная компания, которая видит своей миссией переход к бесшовным онлайн-процедурам купли-продажи недвижимости, продолжала работать над устранением последних офлайн-барьеров. Партнером SmartDeal стала компания «Инфотекс интернет траст».

Новая схема выдачи сертификатов УКЭП позволяет дистанционно идентифицировать личность клиентов, у которых есть действующий загранпаспорт нового образца и смартфон с поддержкой технологии NFC. Владелец паспорта скачивает на смартфон мобильное приложение IDPoint, прикладывает паспорт к смартфону, проходит дополнительную проверку, и в течение 10—15 минут удостоверяющий центр подтверждает его личность дистанционно. На смартфон передается сертификат электронной подписи. После этого можно сразу подписывать документы для сделки.

Процедуру отличает быстрота, удобство для всех сторон сделки, снижение издержек для ее организаторов, экономия времени для клиента, а также более высокий уровень безопасности. Многофакторная аутентификация позволяет исключить угрозу, например, использования чужого загранпаспорта.

«Мы давно работали над устранением последнего барьера, потому что это важно для многих участников рынка. Выдача сертификатов УКЭП через курьера не всегда удобна клиенту. Она была тормозом цифровизации рынка, потому что это представляло дополнительные сложности. Теперь выдача сертификата целиком зашивается “под капот“ платформы, об этом больше не нужно думать. Это единственная технология, которая позволяет сделке стать дистанционной без оговорок, а потому способна изменить рынок онлайн-продажи жилья», — сказал Михаил Светлышев, директор по развитию платформы SmartDeal.

«Технология мобильной квалифицированной электронной подписи IDPoint сочетает в себе высокий уровень безопасности и удобство массового применения, данная технология на сегодняшний день не имеет аналогов. Благодаря SmartDeal технологии доходят до людей», — отметил Антон Мелузов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса АО «Инфотекс интернет траст».

Выдача сертификатов УКЭП с помощью NFC-технологии уже доступна для клиентов и всех партнеров, работающих на платформе SmartDeal. Необходимо только наличие действующего загранпаспорта нового образца, смартфона, поддерживающего NFC, и российской SIM-карты.

О SmartDeal

SmartDeal — это платформа для электронного взаимодействия с Росреестром. Системой пользуются крупнейшие банки, девелоперские компании, агентства недвижимости и маркетплейсы. SmartDeal — один из крупнейших операторов электронных услуг в России. Ежемесячно платформа проводит 15000 регистраций.

«Инфотекс интернет траст»

Аккредитованный удостоверяющий центр, оператор юридически значимого электронного документооборота и сдачи электронной отчетности. Разрабатывает продукты и сервисы для бизнеса и их клиентов, трансформирует привычные бизнес-потребности в digital-решения. Создает миллионы квалифицированных сертификатов электронной подписи в год и строит уникальные решения на базе собственных технологий. Создает приложения государственного масштаба для цифровизации взаимодействия в государственных структурах и бизнесе. Разрабатывает и развивает сервисы электронного документооборота и сдачи отчетности в электронном виде.

IDPoint

Мобильное приложение IDPoint — это первое в России сертифицированное средство дистанционного подписания документов усиленной электронной подписью, разработанное компанией «Инфотекс интернет траст». Оно позволяет формировать квалифицированную электронную подпись прямо в смартфоне, отвечает всем требованиям законодательства и обеспечивает не только удобную, но и безопасную среду для дистанционного решения вопросов бизнеса и граждан. Приложение прошло все необходимые испытания и сертификацию ФСБ России.