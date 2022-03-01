Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), обновила систему управления корпоративной инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI и реализовала в ней возможность интеграции с удостоверяющими центрами Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства России. Новая функция позволит организациям, взявшим на себя роль доверенных центров этих ведомств, самостоятельно разворачивать и настраивать у себя рабочие места оператора УЦ ФНС и ФК.

Благодаря системе Avanpost PKI уполномоченные доверенные центры смогут развернуть у себя рабочие места оператора ФНС и ФК, что позволит получать доступ к API регуляторов и осуществлять полный цикл операций, связанных с выдачей электронных подписей конечным пользователям.

Avanpost PKI обеспечит весь процесс взаимодействия с УЦ ФНС и ФК с технологической стороны, начиная от сбора пакета документов и подачи заявлений на сертификаты до проверки их у регулятора и получения заявителем ЭП. Все необходимые при этом данные самостоятельно «подтянутся» из различных внешних источников: автоматизированных банковских систем, CRM и баз данных. Всё вместе позволит организовать прозрачный бизнес-процесс и ускорить выдачу сертификатов.

«Avanpost PKI берет на себя всю технологическую часть взаимодействия с удостоверяющими центрами. С его помощью можно организовать бесперебойный и безопасный обмен данными между доверенным лицом и УЦ. Это позволит организации быстро получать доступ к API и всем процессным составляющим на стороне регулятора, оперативно предоставлять ему пакеты документов на проверку и автоматизировать процесс выпуска сертификатов. Важная особенность нового решения в том, что систему можно адаптировать под себя. Так, подать электронное заявление на выпуск сертификата оператор сможет как вручную, так и автоматически, например, при помощи интеграции с внешними информационными системами», – сказал Евгений Галкин, системный архитектор компании «Аванпост».

В 2019 г. были приняты поправки к Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», которые уже частично вступили в силу. Процесс окончательного перехода на новые правила завершится в январе 2023 г.

Согласно этим изменениям, на Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство возлагаются функции аккредитованных удостоверяющих центров (УЦ) по выдаче электронных подписей. ФНС становится УЦ, выдающим ЭП юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Федеральное казначейство берет на себя аналогичные функции в отношении госслужащих, участников бюджетного процесса, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, а также фермерских хозяйств и ИП при казначейском сопровождении их целевых средств.

Вследствие этих поправок объемы выпуска подписей и всех связанных с этим процедур кратно возросли. Чтобы сократить нагрузку на удостоверяющие центры, оба регулятора создали собственные системы доверенных лиц – это аккредитованные организации, которые имеют право подключаться к инфраструктуре ФНС или ФК и выпускать подобные электронные сертификаты. Однако, для такого рода взаимодействия доверенным лицам нужно либо собственное технологическое переоснащение, либо готовое ПО, позволяющее осуществить интеграцию.

«Мы пристально следим за рынком и изменениями в законодательстве, и понимаем, что самостоятельная интеграция аккредитованной организации с УЦ регулятора часто связана со значительным увеличением затрат на дооснащение своих систем. Поэтому мы готовы поддержать российские организации готовым интеграционным решением», отметил Евгений Галкин, системный архитектор компании «Аванпост».