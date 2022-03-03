Eset: количество кибератак на онлайн-банкинг в мире выросло на 428%

Количество обнаружений вредоносных программ для Android-банкинга выросло на 428% в 2021 г. по сравнению с 2020 г. Об этом свидетельствует отчёт экспертов международного разработчика антивирусного ПО Eset. В пятёрку стран-лидеров по активности угроз вошли Турция, Россия, Испания, Украина и Япония.

Банковские угрозы для Android развиваются быстрее большинства вирусного ПО. Более того, нежелательные программы активно распространяются через официальный магазин приложений Google Play: в период с сентября по декабрь 2021 г. их скачали более 300 тыс. раз.

Функциональность вредоносных приложений позволяет злоумышленникам красть банковские данные пользователей и впоследствии совершать несанкционированные покупки, снятие наличных, а также переводить средства на сторонние счета.

Аналитики Eset прогнозируют, что в 2022 г. вредоносных программ для компрометации онлайн-банкинга станет ещё больше.

«Несмотря на обилие угроз, экосистема Android совершенствуется и предоставляет пользователям платформы более безопасную среду с высоким уровнем конфиденциальности. Однако в 2022 пользователям необходимо осознать, что во многих случаях им нужно самостоятельно позаботиться о личной кибербезопасности и внести некоторые изменения в настройки своего смартфона по умолчанию», — сказал исследователь киберугроз Eset Лукас Стефанко.

После установки финансового приложения изучите разрешения программы, рекомендует в Eset. Необходимо деактивировать функции работы поверх других открытых приложений — так вы обезопасите себя от незаметной активности онлайн-банкинга в случае его взлома. Обязательно выставляйте запрет на права администрирования устройства и отключайте разрешения на внешний доступ к смартфону или планшету. Эффективной мерой защиты является использование дополнительных антивирусных программ класса Mobile Security.