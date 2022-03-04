«Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщила о выпуске JMS 4LX для Linux, нового продукта линейки Jacarta Management System (JMS), предназначенного для централизованного управления средствами аутентификации и электронной подписи, защищёнными носителями информации (ЗНИ), а также в перспективе любыми другими устройствами, средствами обеспечения информационной безопасности.

Система централизованного управления средствами информационной безопасности Jacarta Management System 4LX (JMS 4LX) – новый продукт компании с открытой расширяемой архитектурой, что позволяет добавлять поддержку других СЗИ (а не только привычных элементов PKI-инфраструктуры) и использовать единую систему централизованного управления. В частности, JMS 4LX позволяет управлять защищёнными носителями информации «Jacarta SF/ГОСТ» и в ближайшее время ожидается поддержка сертифицированных средств обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin LiveOffice. Также в планах – поддержка IoT- и M2M-устройств.

JMS 4LX поддерживает работу не только с сертифицированными операционными системами семейства Linux (Astra Linux Special Edition, Astra Linux Common Edition, «Ред ОС», «Альт 8 СП»), но и с распространёнными несертифицированными версиями Linux.

Новая система JMS 4LX разработана с учётом максимально упрощённого процесса миграции как с версий JMS 3.7.X (Windows), так и с инфраструктур Windows на Linux: сервер JMS 4LX работает с элементами инфраструктур Linux (FreeIPA, Samba AD, PostgreSQL, Dogtag и др.) и Windows (MS AD, MS CA и др.); в ближайших планах – поддержка решения для централизованного управления и автоматизации ALD Pro производства компании Astra Linux; сервер JMS 4LX совместим с «web-клиентами» (вне зависимости от используемой платформы) и с клиентами-приложениями для Windows, обеспечивающих интерфейсы для взаимодействия с пользователями и администраторами; позволяет взаимодействовать практически с любым существующим УЦ, например, «Криптопро УЦ», «УЦ Vipnet» и др.

JMS 4LX имеет сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации, установленным в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия и технических условиях.

Кроме того, JMS 4LX включён в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.