Пользователи Avanpost IDM теперь могут управлять технологическими и неперсонифицированными учетными записями

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, обновила Avanpost IDM – систему управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпоративным ресурсам организации. В ней появилась возможность управлять технологическими и неперсонифицированными учетными записями.

Технологические учетные записи (ТУЗ) – это те данные, которые позволяют сервисам пройти аутентификацию в других компонентах ИТ-инфраструктуры предприятия, например, обратиться к СУБД или из одной ИС в другую при помощи веб-сервиса и т. д. Для ТУЗ в Avanpost IDM реализован функционал учета систем, учетных записей, а также администраторов, имеющих к ним доступ. Обновление позволит контролировать изменение пароля технологической УЗ при увольнении или переводе администратора на другое место, а также поможет по мере необходимости автоматизировать процесс смены паролей технологических УЗ по расписанию.

С управлением ТУЗ на предприятии связан ряд проблем, которые создают угрозу информационной безопасности. Во-первых, технологические учетные записи обладают значительными привилегиями. Пароли от них знают как администраторы систем, использующих учетные записи, так и администраторы систем, предоставляющих сервис. Во-вторых, довольно часто на такие учетные записи устанавливается политика, отключающая срочность пароля. В-третьих, администраторы могут уволиться, а данные ТУЗ, к которым они имели доступ, остаются без изменений. Кроме того, ИТ-ландшафт компании меняется: например, системы выводятся из эксплуатации, а ТУЗ, предназначенные для них, «забываются».

«Для решения всех этих проблем может понадобиться автоматизированный процесс управления ТУЗ, которого, как правило, на предприятиях нет. Обновленная Avanpost IDM сможет организовать необходимые бизнес-процессы. Система позволит проконтролировать процессы создания, управления доступом и вывода ТУЗ из эксплуатации, а также поможет организовать аудит всех прав доступа, связанных с ними», — сказал Александр Махновский, системный архитектор Avanpost IDM, компания «Аванпост».

К неперсонифицированным УЗ относятся учетные записи, которые не ассоциированы с конкретными персонами. Такой метод авторизации часто используют предприятия с высокой текучестью кадров или большим количеством сотрудников, работающих посменно. Это могут быть курьерские и складские службы, грузовые компании, рестораны быстрого питания. Обычно для работы сотрудникам нужен только планшет или смартфон, на котором доступны базовые операции и инструменты навигации.

Чтобы не выдавать персональные устройства и учетные записи, бизнесу удобнее создать сразу пул УЗ, которые присваиваются сотрудникам в начале смены, что также порождает ряд проблем с информационной безопасностью. Пароли в таких учетных записях или никогда не меняются, или создаются одинаковыми для всего пула. Их могут знать все сотрудники, которые когда-либо пользовались УЗ или их выдавали. Любой, кто знает пароль от УЗ, может взять устройство и выполнить действие, нарушающее бизнес-процесс или правила конфиденциальности. Установить ответственность конкретной персоны в таком случае практически невозможно.

«Новая версия Avanpost IDM предусматривает учет УЗ с определением ответственных лиц. Система позволит составить перечень потенциальных пользователей и настроить автоматическое изменение паролей по расписанию или другим важным событиям: например, увольнение ответственного сотрудника или его перевод на другую работу. Avanpost IDM также обеспечивает автоматизацию доставки паролей и управления доступом, проведение аудита прав. В целом новый функционал Avanpost IDM позволит компаниям эффективнее управлять большим количеством учетных записей и значительно повысить уровень информационной безопасности», — отметил Александр Махновский.