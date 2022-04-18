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«Эр-телеком» и «Смарт-софт» объявили о стратегическом партнерстве

«Эр-телеком холдинг» и «Смарт-софт», российская ИТ-компания, занимающаяся разработкой комплексных систем информационной безопасности, заключили соглашение о стратегическом партнерстве на российском рынке.

Ключевая цель партнерства – обеспечить высокий уровень и надежность решений по киберзащите корпоративных компьютерных сетей клиентов «Эр-телеком» за счет активного применения российской разработки в сфере информационной безопасности.

В рамках партнерства клиенты «Эр-телеком» смогут использовать разработанный «Смарт-софт» программно-аппаратный универсальный шлюз безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation.

Он предназначен для организации контролируемого доступа в интернет корпоративных компьютерных сетей и их защиты от внешних угроз.

Решение обеспечивает фильтрацию на разных уровнях модели OSI (сетевом, транспортном, прикладном) и управление через веб-интерфейс по защищенному HTTPS-подключению, а также по протоколу SSH с использованием терминального доступа. Разворачивается шлюз на границе корпоративной сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной и глобальной сетями.

Услуга «Универсальный шлюз безопасности» доступна клиентам «Эр-телеком» как облачный сервис, при этом сохраняет все основные функции традиционного шлюза безопасности: межсетевой экран: защита облачной ИТ-инфраструктуры от несанкционированного доступа из интернета. Гибкая система правил межсетевого экрана позволяет запрещать или разрешать соединения по различным критериям и параметрам; система обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS): распознавание источников атак и атакуемых узлов инфраструктуры по определенным сигнатурам сетевого трафика и предотвращение попыток несанкционированного доступа к информационным ресурсам; HTTP-сервер, обратный прокси-сервер, почтовый прокси-сервер, TCP/UDP прокси-сервер общего назначения Nginx: балансировка нагрузки, межсетевой экран для защиты веб-приложений (WAF), переопределение заголовков веб-сервера, обработка TCP и UDP-трафика.

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